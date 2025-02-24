https://ria.ru/20250224/putin-2001375485.html
Трамп действует прямолинейно, без особых стеснений, заявил Путин
Трамп действует прямолинейно, без особых стеснений, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2025
Трамп действует прямолинейно, без особых стеснений, заявил Путин
Президент США Дональд Трамп действует прямолинейно, без особых стеснений, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T22:58:00+03:00
2025-02-24T22:58:00+03:00
2025-02-24T23:06:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп действует прямолинейно, без особых стеснений, заявил президент России Владимир Путин."Действующий президент Соединенных Штатов, новый президент, вновь избранный президент, у него руки свободны, он свободен от этих пут, которые не дают двигаться вперед и работать в сторону разрешения конфликта… Он действует прямолинейно и без особых стеснений", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250224/putin-2001375054.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, дональд трамп, политика, сша, россия, павел зарубин
Владимир Путин, Дональд Трамп, Политика, США, Россия, Павел Зарубин
Трамп действует прямолинейно, без особых стеснений, заявил Путин
Путин заявил, что Трамп действует прямолинейно, без особых стеснений