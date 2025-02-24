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Трамп действует прямолинейно, без особых стеснений, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2025
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22:58 24.02.2025 (обновлено: 23:06 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/putin-2001375485.html
Трамп действует прямолинейно, без особых стеснений, заявил Путин
Трамп действует прямолинейно, без особых стеснений, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2025
Трамп действует прямолинейно, без особых стеснений, заявил Путин
Президент США Дональд Трамп действует прямолинейно, без особых стеснений, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2025
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владимир путин
дональд трамп
политика
сша
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп действует прямолинейно, без особых стеснений, заявил президент России Владимир Путин."Действующий президент Соединенных Штатов, новый президент, вновь избранный президент, у него руки свободны, он свободен от этих пут, которые не дают двигаться вперед и работать в сторону разрешения конфликта… Он действует прямолинейно и без особых стеснений", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
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владимир путин, дональд трамп, политика, сша, россия, павел зарубин
Владимир Путин, Дональд Трамп, Политика, США, Россия, Павел Зарубин
Трамп действует прямолинейно, без особых стеснений, заявил Путин

Путин заявил, что Трамп действует прямолинейно, без особых стеснений

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп действует прямолинейно, без особых стеснений, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Действующий президент Соединенных Штатов, новый президент, вновь избранный президент, у него руки свободны, он свободен от этих пут, которые не дают двигаться вперед и работать в сторону разрешения конфликта… Он действует прямолинейно и без особых стеснений", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
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Владимир ПутинДональд ТрампПолитикаСШАРоссияПавел Зарубин
 
 
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