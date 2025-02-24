https://ria.ru/20250224/putin-2001375485.html

Трамп действует прямолинейно, без особых стеснений, заявил Путин

Трамп действует прямолинейно, без особых стеснений, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2025

Трамп действует прямолинейно, без особых стеснений, заявил Путин

Президент США Дональд Трамп действует прямолинейно, без особых стеснений, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T22:58:00+03:00

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владимир путин

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп действует прямолинейно, без особых стеснений, заявил президент России Владимир Путин."Действующий президент Соединенных Штатов, новый президент, вновь избранный президент, у него руки свободны, он свободен от этих пут, которые не дают двигаться вперед и работать в сторону разрешения конфликта… Он действует прямолинейно и без особых стеснений", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250224/putin-2001375054.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, дональд трамп, политика, сша, россия, павел зарубин