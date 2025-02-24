https://ria.ru/20250224/putin-2001374596.html

Путин назвал Зеленского токсичной для общества фигурой

Путин назвал Зеленского токсичной для общества фигурой - РИА Новости, 24.02.2025

Путин назвал Зеленского токсичной для общества фигурой

Владимир Зеленский становится токсичной фигурой для ВСУ и для общества в целом, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T22:52:00+03:00

2025-02-24T22:52:00+03:00

2025-02-24T23:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

владимир путин

павел зарубин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский становится токсичной фигурой для ВСУ и для общества в целом, заявил президент России Владимир Путин."Сегодняшний глава киевского режима становится токсичной фигурой для вооруженных сил Украины, потому что он дает нелепые приказы, продиктованные не соображениями военного характера, а политического. При этом непонятно на чем (они - ред.) основаны. Это ведет к большим неоправданным, катастрофическим потерям для украинской армии", - сказал глава государства автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.По его словам, Зеленский также токсичен для общества в целом.

https://ria.ru/20250224/putin-2001374840.html

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украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, павел зарубин, вооруженные силы украины