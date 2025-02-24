Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал Зеленского токсичной для общества фигурой - РИА Новости, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:52 24.02.2025 (обновлено: 23:16 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/putin-2001374596.html
Путин назвал Зеленского токсичной для общества фигурой
Путин назвал Зеленского токсичной для общества фигурой - РИА Новости, 24.02.2025
Путин назвал Зеленского токсичной для общества фигурой
Владимир Зеленский становится токсичной фигурой для ВСУ и для общества в целом, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T22:52:00+03:00
2025-02-24T23:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир зеленский
владимир путин
павел зарубин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_0:35:3152:1808_1920x0_80_0_0_933c0bf7ede41ddde169e50c45f91832.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский становится токсичной фигурой для ВСУ и для общества в целом, заявил президент России Владимир Путин."Сегодняшний глава киевского режима становится токсичной фигурой для вооруженных сил Украины, потому что он дает нелепые приказы, продиктованные не соображениями военного характера, а политического. При этом непонятно на чем (они - ред.) основаны. Это ведет к большим неоправданным, катастрофическим потерям для украинской армии", - сказал глава государства автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.По его словам, Зеленский также токсичен для общества в целом.
https://ria.ru/20250224/putin-2001374840.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_a9c95fde97ea0ac1c9e3e19bf3344193.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, павел зарубин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Павел Зарубин, Вооруженные силы Украины
Путин назвал Зеленского токсичной для общества фигурой

Путин: Зеленский становится токсичной фигурой для ВСУ и общества в целом

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский становится токсичной фигурой для ВСУ и для общества в целом, заявил президент России Владимир Путин.
"Сегодняшний глава киевского режима становится токсичной фигурой для вооруженных сил Украины, потому что он дает нелепые приказы, продиктованные не соображениями военного характера, а политического. При этом непонятно на чем (они - ред.) основаны. Это ведет к большим неоправданным, катастрофическим потерям для украинской армии", - сказал глава государства автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
По его словам, Зеленский также токсичен для общества в целом.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Шансы Зеленского победить на выборах нулевые, заявил Путин
Вчера, 22:53
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинПавел ЗарубинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала