https://ria.ru/20250224/putin-2001374596.html
Путин назвал Зеленского токсичной для общества фигурой
Путин назвал Зеленского токсичной для общества фигурой - РИА Новости, 24.02.2025
Путин назвал Зеленского токсичной для общества фигурой
Владимир Зеленский становится токсичной фигурой для ВСУ и для общества в целом, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T22:52:00+03:00
2025-02-24T22:52:00+03:00
2025-02-24T23:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир зеленский
владимир путин
павел зарубин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_0:35:3152:1808_1920x0_80_0_0_933c0bf7ede41ddde169e50c45f91832.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский становится токсичной фигурой для ВСУ и для общества в целом, заявил президент России Владимир Путин."Сегодняшний глава киевского режима становится токсичной фигурой для вооруженных сил Украины, потому что он дает нелепые приказы, продиктованные не соображениями военного характера, а политического. При этом непонятно на чем (они - ред.) основаны. Это ведет к большим неоправданным, катастрофическим потерям для украинской армии", - сказал глава государства автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.По его словам, Зеленский также токсичен для общества в целом.
https://ria.ru/20250224/putin-2001374840.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_a9c95fde97ea0ac1c9e3e19bf3344193.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, павел зарубин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Павел Зарубин, Вооруженные силы Украины
Путин назвал Зеленского токсичной для общества фигурой
Путин: Зеленский становится токсичной фигурой для ВСУ и общества в целом