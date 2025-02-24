https://ria.ru/20250224/putin-2001370731.html

Путин заявил о планах по наращиванию объема продукции из редких металлов

Путин заявил о планах по наращиванию объема продукции из редких металлов - РИА Новости, 24.02.2025

Путин заявил о планах по наращиванию объема продукции из редких металлов

Объем выпуска продукции из редкоземельных металлов в РФ по итогам реализации нацпроекта "Новые материалы и химия" к 2030 году должен возрасти кратно, заявил... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T22:30:00+03:00

2025-02-24T22:30:00+03:00

2025-02-24T22:35:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

редкоземельные металлы

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НОВО-ОГАРЕВО, 24 фев - РИА Новости. Объем выпуска продукции из редкоземельных металлов в РФ по итогам реализации нацпроекта "Новые материалы и химия" к 2030 году должен возрасти кратно, заявил президент России Владимир ПутинВ понедельник глава российского государства провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов. Президент отметил, что в рамках запущенного в этом году национального проекта "Новые материалы и химия" предстоит наладить полный цикл индустрии редких и редкоземельных металлов, обеспечить их добычу и переработку вплоть до производства готовых высокотехнологичных товаров с высокой добавленной стоимостью."Объем выпуска такой продукции по итогам нацпроекта должен вырасти кратно", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20250224/putin-2001370151.html

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экономика, россия, владимир путин, редкоземельные металлы