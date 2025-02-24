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Путин заявил о планах по наращиванию объема продукции из редких металлов - РИА Новости, 24.02.2025
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22:30 24.02.2025 (обновлено: 22:35 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/putin-2001370731.html
Путин заявил о планах по наращиванию объема продукции из редких металлов
Путин заявил о планах по наращиванию объема продукции из редких металлов - РИА Новости, 24.02.2025
Путин заявил о планах по наращиванию объема продукции из редких металлов
Объем выпуска продукции из редкоземельных металлов в РФ по итогам реализации нацпроекта "Новые материалы и химия" к 2030 году должен возрасти кратно, заявил... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T22:30:00+03:00
2025-02-24T22:35:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
редкоземельные металлы
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НОВО-ОГАРЕВО, 24 фев - РИА Новости. Объем выпуска продукции из редкоземельных металлов в РФ по итогам реализации нацпроекта "Новые материалы и химия" к 2030 году должен возрасти кратно, заявил президент России Владимир ПутинВ понедельник глава российского государства провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов. Президент отметил, что в рамках запущенного в этом году национального проекта "Новые материалы и химия" предстоит наладить полный цикл индустрии редких и редкоземельных металлов, обеспечить их добычу и переработку вплоть до производства готовых высокотехнологичных товаров с высокой добавленной стоимостью."Объем выпуска такой продукции по итогам нацпроекта должен вырасти кратно", - подчеркнул Путин.
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экономика, россия, владимир путин, редкоземельные металлы
Экономика, Россия, Владимир Путин, редкоземельные металлы
Путин заявил о планах по наращиванию объема продукции из редких металлов

Путин: объем продукции из редких металлов к 2030 году должен вырасти кратно

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 24 фев - РИА Новости. Объем выпуска продукции из редкоземельных металлов в РФ по итогам реализации нацпроекта "Новые материалы и химия" к 2030 году должен возрасти кратно, заявил президент России Владимир Путин
В понедельник глава российского государства провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов. Президент отметил, что в рамках запущенного в этом году национального проекта "Новые материалы и химия" предстоит наладить полный цикл индустрии редких и редкоземельных металлов, обеспечить их добычу и переработку вплоть до производства готовых высокотехнологичных товаров с высокой добавленной стоимостью.
"Объем выпуска такой продукции по итогам нацпроекта должен вырасти кратно", - подчеркнул Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Путин объяснил важность развития отрасли редкоземельных металлов
Вчера, 22:23
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путинредкоземельные металлы
 
 
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