Рейтинг@Mail.ru
Российские саперы приступили к разминированию Дзержинска - РИА Новости, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:34 24.02.2025 (обновлено: 10:06 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/pushilin-2001208080.html
Российские саперы приступили к разминированию Дзержинска
Российские саперы приступили к разминированию Дзержинска - РИА Новости, 24.02.2025
Российские саперы приступили к разминированию Дзержинска
Российские саперы уже приступили к разминированию освобожденного Дзержинска в Донецкой Народной Республике, но по периметру города противник еще сопротивляется, РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T09:34:00+03:00
2025-02-24T10:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998127827_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_6087bec0fc46e081f17c331db1f051b7.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российские саперы уже приступили к разминированию освобожденного Дзержинска в Донецкой Народной Республике, но по периметру города противник еще сопротивляется, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Касаемо Дзержинска, если в самом городе уже приступили к разминированию наши саперы, то по периметру еще достаточно напряженная обстановка, и противник еще сопротивляется", - сказал Пушилин.По его информации, в Часовом Яре продолжаются городские бои, российские подразделения оттесняют противника, который все еще сохраняет возможность перебрасывать подкрепление и восполнять потери. Пушилин добавил, что и на краснолиманском направлении идет планомерное продвижение ВС РФ.Российские войска освободили город Дзержинск в ДНР 7 февраля, сообщило Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250224/pushilin-2001207545.html
https://ria.ru/20250224/spetsoperatsiya-2001195799.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998127827_43:0:1003:720_1920x0_80_0_0_7c033b0bae329763e20ede86dd43af83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин
Российские саперы приступили к разминированию Дзержинска

Пушилин: в Дзержинске начали разминирование, по периметру ВСУ еще сопротивляются

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкГород Дзержинск в ДНР
Город Дзержинск в ДНР - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Город Дзержинск в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российские саперы уже приступили к разминированию освобожденного Дзержинска в Донецкой Народной Республике, но по периметру города противник еще сопротивляется, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Касаемо Дзержинска, если в самом городе уже приступили к разминированию наши саперы, то по периметру еще достаточно напряженная обстановка, и противник еще сопротивляется", - сказал Пушилин.
Реактивная система залпового огня - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Пушилин рассказал, что дало освобождение населенного пункта Улаклы
Вчера, 09:31
По его информации, в Часовом Яре продолжаются городские бои, российские подразделения оттесняют противника, который все еще сохраняет возможность перебрасывать подкрепление и восполнять потери. Пушилин добавил, что и на краснолиманском направлении идет планомерное продвижение ВС РФ.
Российские войска освободили город Дзержинск в ДНР 7 февраля, сообщило Минобороны РФ.
Очевидец: Военные ВСУ запрещали уезжать мирным жителям из сел после нападения на Курскую область - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
ВСУ не давали жителям курских сел эвакуироваться и предлагали уехать в Сумы
Вчера, 05:59
 
Специальная военная операция на УкраинеДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала