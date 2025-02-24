https://ria.ru/20250224/pushilin-2001208080.html

Российские саперы приступили к разминированию Дзержинска

Российские саперы приступили к разминированию Дзержинска - РИА Новости, 24.02.2025

Российские саперы приступили к разминированию Дзержинска

Российские саперы уже приступили к разминированию освобожденного Дзержинска в Донецкой Народной Республике, но по периметру города противник еще сопротивляется, РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T09:34:00+03:00

2025-02-24T09:34:00+03:00

2025-02-24T10:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

денис пушилин

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российские саперы уже приступили к разминированию освобожденного Дзержинска в Донецкой Народной Республике, но по периметру города противник еще сопротивляется, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Касаемо Дзержинска, если в самом городе уже приступили к разминированию наши саперы, то по периметру еще достаточно напряженная обстановка, и противник еще сопротивляется", - сказал Пушилин.По его информации, в Часовом Яре продолжаются городские бои, российские подразделения оттесняют противника, который все еще сохраняет возможность перебрасывать подкрепление и восполнять потери. Пушилин добавил, что и на краснолиманском направлении идет планомерное продвижение ВС РФ.Российские войска освободили город Дзержинск в ДНР 7 февраля, сообщило Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250224/pushilin-2001207545.html

https://ria.ru/20250224/spetsoperatsiya-2001195799.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

денис пушилин