https://ria.ru/20250224/pushilin-2001208080.html
Российские саперы приступили к разминированию Дзержинска
Российские саперы приступили к разминированию Дзержинска - РИА Новости, 24.02.2025
Российские саперы приступили к разминированию Дзержинска
Российские саперы уже приступили к разминированию освобожденного Дзержинска в Донецкой Народной Республике, но по периметру города противник еще сопротивляется, РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T09:34:00+03:00
2025-02-24T09:34:00+03:00
2025-02-24T10:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
денис пушилин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российские саперы уже приступили к разминированию освобожденного Дзержинска в Донецкой Народной Республике, но по периметру города противник еще сопротивляется, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Касаемо Дзержинска, если в самом городе уже приступили к разминированию наши саперы, то по периметру еще достаточно напряженная обстановка, и противник еще сопротивляется", - сказал Пушилин.По его информации, в Часовом Яре продолжаются городские бои, российские подразделения оттесняют противника, который все еще сохраняет возможность перебрасывать подкрепление и восполнять потери. Пушилин добавил, что и на краснолиманском направлении идет планомерное продвижение ВС РФ.Российские войска освободили город Дзержинск в ДНР 7 февраля, сообщило Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250224/pushilin-2001207545.html
https://ria.ru/20250224/spetsoperatsiya-2001195799.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин
Российские саперы приступили к разминированию Дзержинска
Пушилин: в Дзержинске начали разминирование, по периметру ВСУ еще сопротивляются