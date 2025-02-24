https://ria.ru/20250224/provokatsiya-2001324844.html

"Побудит продолжать". В Польше заявили о провокации в отношении России

"Побудит продолжать". В Польше заявили о провокации в отношении России - РИА Новости, 24.02.2025

"Побудит продолжать". В Польше заявили о провокации в отношении России

Отправка войск НАТО на Украину будет провокацией против России, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Do Rzeczy. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T17:07:00+03:00

2025-02-24T17:07:00+03:00

2025-02-24T17:07:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Отправка войск НАТО на Украину будет провокацией против России, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Do Rzeczy."Перемирие не обязательно означает, что Путин согласится на размещение на Украине войск НАТО. Напротив, направление туда войск альянса побудит его продолжать боевые действия. Это была бы провокация в отношении Путина", — рассказал польский военный.Скшипчак назвал идеи западных стран по отправке своих вооруженных сил на Украину безумными идеями, которые не имеют отношения к реальности.Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.Пресс-бюро Службы внешней разведки России в прошлом году заявило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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в мире, украина, россия, польша, кир стармер, эммануэль макрон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, вальдемар скшипчак