https://ria.ru/20250224/primore-2001204475.html

В Приморье водитель потерял управление и сбил двух девочек

В Приморье водитель потерял управление и сбил двух девочек - РИА Новости, 24.02.2025

В Приморье водитель потерял управление и сбил двух девочек

Две девочки пострадали после наезда автомобиля, водитель которого потерял управление из-за попавшего под педаль коврика, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T08:59:00+03:00

2025-02-24T08:59:00+03:00

2025-02-24T09:00:00+03:00

происшествия

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 24 фев – РИА Новости. Две девочки пострадали после наезда автомобиля, водитель которого потерял управление из-за попавшего под педаль коврика, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры. "Днем 23 февраля 2025 года во дворе частного дома в поселке Пограничный мужчина ремонтировал автомобиль Honda Stepwgn, во время движения на котором под педаль попал коврик, в результате мужчина потерял контроль над транспортным средством и совершил наезд на двух девочек, 2015 года рождения и 2017 года рождения. Несовершеннолетние госпитализированы с травмами", - говорится в сообщении. Состояния опьянения у водителя не установлено. По факту произошедшего проводится проверка.

https://ria.ru/20250210/dtp-1998344614.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто