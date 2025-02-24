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В Приморье водитель потерял управление и сбил двух девочек - РИА Новости, 24.02.2025
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08:59 24.02.2025 (обновлено: 09:00 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/primore-2001204475.html
В Приморье водитель потерял управление и сбил двух девочек
В Приморье водитель потерял управление и сбил двух девочек - РИА Новости, 24.02.2025
В Приморье водитель потерял управление и сбил двух девочек
Две девочки пострадали после наезда автомобиля, водитель которого потерял управление из-за попавшего под педаль коврика, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T08:59:00+03:00
2025-02-24T09:00:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 24 фев – РИА Новости. Две девочки пострадали после наезда автомобиля, водитель которого потерял управление из-за попавшего под педаль коврика, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры. "Днем 23 февраля 2025 года во дворе частного дома в поселке Пограничный мужчина ремонтировал автомобиль Honda Stepwgn, во время движения на котором под педаль попал коврик, в результате мужчина потерял контроль над транспортным средством и совершил наезд на двух девочек, 2015 года рождения и 2017 года рождения. Несовершеннолетние госпитализированы с травмами", - говорится в сообщении. Состояния опьянения у водителя не установлено. По факту произошедшего проводится проверка.
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происшествия, авто
Происшествия, Авто
В Приморье водитель потерял управление и сбил двух девочек

В Приморье водитель сбил двух девочек из-за попавшего под педаль коврика

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ВЛАДИВОСТОК, 24 фев – РИА Новости. Две девочки пострадали после наезда автомобиля, водитель которого потерял управление из-за попавшего под педаль коврика, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.
"Днем 23 февраля 2025 года во дворе частного дома в поселке Пограничный мужчина ремонтировал автомобиль Honda Stepwgn, во время движения на котором под педаль попал коврик, в результате мужчина потерял контроль над транспортным средством и совершил наезд на двух девочек, 2015 года рождения и 2017 года рождения. Несовершеннолетние госпитализированы с травмами", - говорится в сообщении.
Состояния опьянения у водителя не установлено. По факту произошедшего проводится проверка.
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