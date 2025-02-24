Рейтинг@Mail.ru
Полнолуние в марте 2025 года: когда будет и сколько продлится Луна Червя
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:14 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/polnolunie-2001348722.html
Полнолуние в марте: когда на небе можно будет наблюдать Луну Червя
Полнолуние в марте 2025 года: когда будет и сколько продлится Луна Червя
Полнолуние в марте: когда на небе можно будет наблюдать Луну Червя
Полнолуние - не только одна из фаз Луны (наряду с новолунием, а также возрастающей и убывающей Луной), но и весьма зрелищное явление. На какое число выпадает... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T19:14:00+03:00
2025-02-24T19:14:00+03:00
луна
полнолуние
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893365030_0:0:2357:1326_1920x0_80_0_0_84ff2a1203fb61bcc0ac47afef7db882.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Полнолуние - не только одна из фаз Луны (наряду с новолунием, а также возрастающей и убывающей Луной), но и весьма зрелищное явление. На какое число выпадает полнолуние в марте 2025 года, сколько времени оно продлится, какие звезды будут находиться рядом в эту дату и связанные с периодом приметы - в материале РИА Новости.Полнолуние в мартеПолнолунием называют такое астрономические явление, когда спутник Земли занимает место ровно напротив Солнца. Это одна из четырех основных лунных фаз, наряду с новолунием, первой и последней четвертью, которые последовательно сменяют друг друга.Возможность наблюдать на небе полную луну предоставляется россиянам каждый месяц, однако это событие выпадает на различные дни недели и даты. Самое первое весеннее полнолуние 2025 года произойдет 14 марта (пятница) и носит название Червячная Луна (или Луна Червя).Столь необычное прозвище мартовское полнолуние получило потому, что примерно в это время на поверхности начинают появляться почувствовавшие весенее тепло земляные черви. Иногда можно встретить и название Воронья Луна, связанное с тем, что каркающие вороны считались признаком наступившей весны.Любопытный факт: в марте текущего года полнолуние совпадает с еще одним крупным астрономическим явлением - полным лунным затмением, когда тень Земли полностью перекроет лунный диск (а вдобавок и может придать спутнику красноватый оттенок). Максимальной стадии оно достигнет примерно к 10:00 по московскому времени.Когда и где наблюдатьМартовское полнолуние станет первым микролунием текущего года. Это означает, что лунный диск во время явления будет на несколько процентов меньше и чуть более тусклым, чем во время обычного полнолуния.Конечно, в этот день наибольшей интерес будет представлять не столько само полнолуние, сколько совпадающее с ним по времени лунное затмение. Правда, наблюдать его во всей красе смогут жители Северной и Южной Америки, Азии и Австралии, а также европейских стран и стран Африки. В России завершающие фазы затмения будут видны лишь на территории Чукотки, Камчатки и Магаданскойобласти.Какие звезды будут рядом с Луной в марте“Во время этого события Луна будет находиться в знаке зодиака Дева, рядом с самой яркой звездой в созвездии, которая называется Спика”, - поясняет астролог Алена Никольская.Мнение эксперта“Полнолуние в Деве - это время подведения итогов и наведения порядка как в материальном, так и в духовном плане, - говорит астролог Юлия Рольник. - Главный астрологический вызов этого полнолуния и затмения - противостояние Луны в Деве с Сатурном и Нептуном в Рыбах. Ведь в то время как Дева требует ясности, порядка и логики, Сатурн в Рыбах приносит разочарование,ограничения и страхи, а Нептун затуманивает реальность, порождая сомнения и иллюзии.Особое значение мартовское полнолуние приобретает ещё и потому, что станет первым микролунием года. Данный факт заметно смягчает влияние затмения на земные процессы, но вместе с этим делает его воздействие более растянутым во времени. Перемены не будут мгновенными, это будет период длительного, постепенного осознания и трансформации, когда последствия произошедшего будут разворачиваться на протяжении нескольких месяцев.Сильнее всего предстоящие полнолуние и затмение повлияют на Дев, Рыб, Близнецов и Стрельцов. Так, для Близнецов затмение может отразиться на семейных вопросах, а также на вопросах жилья и отношений с родителями, Девам может принести важные перемены в самоопределении, внешности, имидже и жизненных целях, а для Рыб и вовсе рискует стать переломным моментом в личных отношениях, нерешенные проблемы могут выйти на первый план, к тому же в деловых и романтических вопросах откроется возможность для завершения или перезагрузки. Стрельцам грядущее событие сулит возможные перемены в профессиональной деятельности, получение новых обязанностей или изменение статуса.Вопросы работы, а также здоровья и повседневных дел выйдут на первый план для Овнов. В это время им важно следить за своим самочувствием. Периодом для принятия серьезных решений в личной жизни может стать полнолуние для Тельцов. Для Раков же затмение повлияет на коммуникации, обучение, поездки и общение с родственниками. Вдобавок в этот период легко впасть в заблуждения или оказаться неправильно понятым.Львы могут ощутить влияние в финансовых вопросах: не исключены неожиданные денежные поступления либо, наоборот, расходы. А вот для Весов период затмения станет временем глубокой внутренней работы, когда важно прислушаться к себе. Для Скорпионов полнолуние в Деве откроет новые перспективы в сфере дружбы, социальных связей и будущих планов. Не исключено появление новых людей либо завершение уже существующих отношений. Козероги могут принять важное решение о переезде, получении нового образования или духовном развитии. А вот для Водолеев активируется тема финансов, долгов, наследства и глубоких трансформаций”.
https://ria.ru/20250205/polnolunie-1997577154.html
https://ria.ru/20250224/kalendar-1778149275.html
https://ria.ru/20250218/den_vesennego_ravnodenstviya-1925544875.html
https://ria.ru/20250131/2025-1987771808.html
луна
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893365030_140:0:2217:1558_1920x0_80_0_0_52fad40babbe24a78947e01dc543adec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луна, полнолуние
Луна, полнолуние

Полнолуние в марте: когда на небе можно будет наблюдать Луну Червя

© РИА Новости / Петр Лыба | Перейти в медиабанкПолнолуние
Полнолуние - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Петр Лыба
Перейти в медиабанк
Полнолуние. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Полнолуние - не только одна из фаз Луны (наряду с новолунием, а также возрастающей и убывающей Луной), но и весьма зрелищное явление. На какое число выпадает полнолуние в марте 2025 года, сколько времени оно продлится, какие звезды будут находиться рядом в эту дату и связанные с периодом приметы - в материале РИА Новости.
Полнолуния 2025 года
Магия ночного светила: полнолуния в 2025 году, когда будут, приметы
5 февраля, 17:48

Полнолуние в марте

© ИнфографикаПолнолуние в марте
Полнолуние в марте
© Инфографика
Полнолунием называют такое астрономические явление, когда спутник Земли занимает место ровно напротив Солнца. Это одна из четырех основных лунных фаз, наряду с новолунием, первой и последней четвертью, которые последовательно сменяют друг друга.
Возможность наблюдать на небе полную луну предоставляется россиянам каждый месяц, однако это событие выпадает на различные дни недели и даты. Самое первое весеннее полнолуние 2025 года произойдет 14 марта (пятница) и носит название Червячная Луна (или Луна Червя).
Столь необычное прозвище мартовское полнолуние получило потому, что примерно в это время на поверхности начинают появляться почувствовавшие весенее тепло земляные черви. Иногда можно встретить и название Воронья Луна, связанное с тем, что каркающие вороны считались признаком наступившей весны.
Любопытный факт: в марте текущего года полнолуние совпадает с еще одним крупным астрономическим явлением - полным лунным затмением, когда тень Земли полностью перекроет лунный диск (а вдобавок и может придать спутнику красноватый оттенок). Максимальной стадии оно достигнет примерно к 10:00 по московскому времени.
Посевной календарь на март - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Посевной лунный календарь 2025: что можно сажать в марте
Вчера, 16:59

Когда и где наблюдать

Мартовское полнолуние станет первым микролунием текущего года. Это означает, что лунный диск во время явления будет на несколько процентов меньше и чуть более тусклым, чем во время обычного полнолуния.
Конечно, в этот день наибольшей интерес будет представлять не столько само полнолуние, сколько совпадающее с ним по времени лунное затмение. Правда, наблюдать его во всей красе смогут жители Северной и Южной Америки, Азии и Австралии, а также европейских стран и стран Африки. В России завершающие фазы затмения будут видны лишь на территории Чукотки, Камчатки и Магаданской
области.

Какие звезды будут рядом с Луной в марте

“Во время этого события Луна будет находиться в знаке зодиака Дева, рядом с самой яркой звездой в созвездии, которая называется Спика”, - поясняет астролог Алена Никольская.
Восход солнца - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
День весеннего равноденствия 2025: какого числа праздник, приметы и история
18 февраля, 14:54

Мнение эксперта

“Полнолуние в Деве - это время подведения итогов и наведения порядка как в материальном, так и в духовном плане, - говорит астролог Юлия Рольник. - Главный астрологический вызов этого полнолуния и затмения - противостояние Луны в Деве с Сатурном и Нептуном в Рыбах. Ведь в то время как Дева требует ясности, порядка и логики, Сатурн в Рыбах приносит разочарование,ограничения и страхи, а Нептун затуманивает реальность, порождая сомнения и иллюзии.
Особое значение мартовское полнолуние приобретает ещё и потому, что станет первым микролунием года. Данный факт заметно смягчает влияние затмения на земные процессы, но вместе с этим делает его воздействие более растянутым во времени. Перемены не будут мгновенными, это будет период длительного, постепенного осознания и трансформации, когда последствия произошедшего будут разворачиваться на протяжении нескольких месяцев.
Сильнее всего предстоящие полнолуние и затмение повлияют на Дев, Рыб, Близнецов и Стрельцов. Так, для Близнецов затмение может отразиться на семейных вопросах, а также на вопросах жилья и отношений с родителями, Девам может принести важные перемены в самоопределении, внешности, имидже и жизненных целях, а для Рыб и вовсе рискует стать переломным моментом в личных отношениях, нерешенные проблемы могут выйти на первый план, к тому же в деловых и романтических вопросах откроется возможность для завершения или перезагрузки. Стрельцам грядущее событие сулит возможные перемены в профессиональной деятельности, получение новых обязанностей или изменение статуса.
Вопросы работы, а также здоровья и повседневных дел выйдут на первый план для Овнов. В это время им важно следить за своим самочувствием. Периодом для принятия серьезных решений в личной жизни может стать полнолуние для Тельцов. Для Раков же затмение повлияет на коммуникации, обучение, поездки и общение с родственниками. Вдобавок в этот период легко впасть в заблуждения или оказаться неправильно понятым.
Львы могут ощутить влияние в финансовых вопросах: не исключены неожиданные денежные поступления либо, наоборот, расходы. А вот для Весов период затмения станет временем глубокой внутренней работы, когда важно прислушаться к себе. Для Скорпионов полнолуние в Деве откроет новые перспективы в сфере дружбы, социальных связей и будущих планов. Не исключено появление новых людей либо завершение уже существующих отношений. Козероги могут принять важное решение о переезде, получении нового образования или духовном развитии. А вот для Водолеев активируется тема финансов, долгов, наследства и глубоких трансформаций”.
Гороскоп на 2025 год по знакам зодиака или по году рождения: для женщин и мужчин - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Время перемен: каким будет 2025 год для представителей всех знаков зодиака
31 января, 13:20
 
Лунаполнолуние
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала