https://ria.ru/20250224/politika-2001188155.html

В США сделали неожиданное заявление об изменении отношений с Россией

В США сделали неожиданное заявление об изменении отношений с Россией - РИА Новости, 24.02.2025

В США сделали неожиданное заявление об изменении отношений с Россией

США пересматривают свою позицию по отношению к России и Украине. Об этом заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире... РИА Новости, 24.02.2025

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2025-02-24T02:01:00+03:00

2025-02-24T06:44:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. США пересматривают свою позицию по отношению к России и Украине. Об этом заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News."Мы пересматриваем то, как Соединенные Штаты взаимодействуют с Россией", — сказал он.Уолтц добавил, что Вашингтон также меняет свою политику в отношении Киева, пересматривая порядок предоставления помощи и требуя подписать сделку о продаже стратегических ресурсов."Мы хотим, чтобы американцы увидели, что можно получить в обмен на ту огромную инвестицию, которую они сделали", — предупредил Уолтц.В последние дни президент США Дональд Трамп сделал серию разгромных заявлений в адрес Владимира Зеленского. Президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить кормушку.Глава Белого дома 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета The Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему документ, который передал бы США права на 50 процентов еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.

https://ria.ru/20250223/zelenskiy-2001154097.html

https://ria.ru/20250223/peskov-2001120055.html

https://ria.ru/20250218/evropa-1999967388.html

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в мире, сша, украина, майк уолтц, дональд трамп, владимир зеленский