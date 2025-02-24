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Более 1,4 миллиона человек посетили парки Подмосковья за прошлую неделю - РИА Новости, 24.02.2025
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Новости Подмосковья
 
15:46 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/podmoskve-2001304877.html
Более 1,4 миллиона человек посетили парки Подмосковья за прошлую неделю
Более 1,4 миллиона человек посетили парки Подмосковья за прошлую неделю - РИА Новости, 24.02.2025
Более 1,4 миллиона человек посетили парки Подмосковья за прошлую неделю
Более 1,4 миллиона человек посетили парки Подмосковья с 17 по 23 февраля этого года, это на 222 тысячи человек больше по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T15:46:00+03:00
2025-02-24T15:46:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
михаил хайкин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Более 1,4 миллиона человек посетили парки Подмосковья с 17 по 23 февраля этого года, это на 222 тысячи человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья – министра благоустройства региона Михаила Хайкина, на территории области находятся 209 парков и лесопарков, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора. На прошлой неделе парки и лесопарки стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона. "В этом сезоне для гостей и жителей Подмосковья функционирует 40 катков с искусственным льдом под открытым небом. На территории парков также открыто более 50 лыжных трасс и свыше 60 горок для тюбинга. В целом по региону доступно 184 лыжные трассы с общей протяженностью более 900 километров, включая малые, средние и большие трассы, что позволяет каждому выбрать подходящий уровень сложности. Наша работа направлена на то, чтобы количество парков и лесопарков Московской области росло, а также увеличивалась их посещаемость", - добавил Хайкин, его слова приводит пресс-служба. Так, больше всего посетителей было зарегистрировано 23 февраля. В День защитника Отечества в парках побывало более 254 тысяч человек. В выходные дни общая посещаемость составила свыше 450 тысяч, а в будние дни парки привлекали в среднем около 200 тысяч человек.
https://ria.ru/20250224/podmoskove-2001298441.html
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московская область (подмосковье), михаил хайкин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Михаил Хайкин
Более 1,4 миллиона человек посетили парки Подмосковья за прошлую неделю

Свыше 1,4 миллиона жителей Подмосковья посетили парки за прошлую неделю

© РИА Новости / Александр РациморЗима в Подмосковье
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© РИА Новости / Александр Рацимор
Зима в Подмосковье. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Более 1,4 миллиона человек посетили парки Подмосковья с 17 по 23 февраля этого года, это на 222 тысячи человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
По словам заместителя председателя правительства Подмосковья – министра благоустройства региона Михаила Хайкина, на территории области находятся 209 парков и лесопарков, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора. На прошлой неделе парки и лесопарки стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона.
"В этом сезоне для гостей и жителей Подмосковья функционирует 40 катков с искусственным льдом под открытым небом. На территории парков также открыто более 50 лыжных трасс и свыше 60 горок для тюбинга. В целом по региону доступно 184 лыжные трассы с общей протяженностью более 900 километров, включая малые, средние и большие трассы, что позволяет каждому выбрать подходящий уровень сложности. Наша работа направлена на то, чтобы количество парков и лесопарков Московской области росло, а также увеличивалась их посещаемость", - добавил Хайкин, его слова приводит пресс-служба.
Так, больше всего посетителей было зарегистрировано 23 февраля. В День защитника Отечества в парках побывало более 254 тысяч человек. В выходные дни общая посещаемость составила свыше 450 тысяч, а в будние дни парки привлекали в среднем около 200 тысяч человек.
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Вчера, 15:22
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Михаил Хайкин
 
 
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