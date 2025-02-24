https://ria.ru/20250224/podmoskve-2001304877.html

Более 1,4 миллиона человек посетили парки Подмосковья за прошлую неделю

Более 1,4 миллиона человек посетили парки Подмосковья за прошлую неделю - РИА Новости, 24.02.2025

Более 1,4 миллиона человек посетили парки Подмосковья за прошлую неделю

Более 1,4 миллиона человек посетили парки Подмосковья с 17 по 23 февраля этого года, это на 222 тысячи человек больше по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T15:46:00+03:00

2025-02-24T15:46:00+03:00

2025-02-24T15:46:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

михаил хайкин

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Более 1,4 миллиона человек посетили парки Подмосковья с 17 по 23 февраля этого года, это на 222 тысячи человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья – министра благоустройства региона Михаила Хайкина, на территории области находятся 209 парков и лесопарков, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора. На прошлой неделе парки и лесопарки стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона. "В этом сезоне для гостей и жителей Подмосковья функционирует 40 катков с искусственным льдом под открытым небом. На территории парков также открыто более 50 лыжных трасс и свыше 60 горок для тюбинга. В целом по региону доступно 184 лыжные трассы с общей протяженностью более 900 километров, включая малые, средние и большие трассы, что позволяет каждому выбрать подходящий уровень сложности. Наша работа направлена на то, чтобы количество парков и лесопарков Московской области росло, а также увеличивалась их посещаемость", - добавил Хайкин, его слова приводит пресс-служба. Так, больше всего посетителей было зарегистрировано 23 февраля. В День защитника Отечества в парках побывало более 254 тысяч человек. В выходные дни общая посещаемость составила свыше 450 тысяч, а в будние дни парки привлекали в среднем около 200 тысяч человек.

https://ria.ru/20250224/podmoskove-2001298441.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), михаил хайкин