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Свыше 4 тысяч рабочих мест создали за счет новых точек продаж в Подмосковье - РИА Новости, 24.02.2025
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Твой бизнес
 
20:28 24.02.2025 (обновлено: 20:29 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/podmoskove-2001350603.html
Свыше 4 тысяч рабочих мест создали за счет новых точек продаж в Подмосковье
Свыше 4 тысяч рабочих мест создали за счет новых точек продаж в Подмосковье - РИА Новости, 24.02.2025
Свыше 4 тысяч рабочих мест создали за счет новых точек продаж в Подмосковье
В Подмосковье в 2024 году создали более 4,2 тысячи дополнительных рабочих мест за счет открытия новых объектов розничной торговли, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T20:28:00+03:00
2025-02-24T20:29:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. В Подмосковье в 2024 году создали более 4,2 тысячи дополнительных рабочих мест за счет открытия новых объектов розничной торговли, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В ведомстве отметили, что в 2024 году в регионе было введено в эксплуатацию 285,5 тысячи квадратных метров площадей стационарных предприятий розничной торговли. Так, среди муниципалитетов лидирует Одинцовский городской округ, за год здесь ввели 36,5 тысячи квадратных метров площадей, в Богородском – 26,1 тысячи квадратных метров, в Долгопрудном – 16,8 тысячи квадратных метров. Одним из крупнейших объектов, открытых в 2024 году в Одинцовском городском округе, стал полноформатный торговый центр "Одипарк" площадью 29,8 тысячи квадратных метров. В Ногинске открылся торгово-развлекательный центр "Рассвет" площадью 12,5 тысяч квадратных метров, где для жителей округа создали около 100 рабочих мест. Ввод торгового центра "Центральный" в Долгопрудном обеспечил около 187 дополнительных рабочих мест.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье)
Свыше 4 тысяч рабочих мест создали за счет новых точек продаж в Подмосковье

Более 4 тыс рабочих мест подготовили в Подмосковье за счет открытия точек продаж

© Depositphotos.com / annas.stills.gmail.comДевушка с покупками
Девушка с покупками - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© Depositphotos.com / annas.stills.gmail.com
Девушка с покупками. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. В Подмосковье в 2024 году создали более 4,2 тысячи дополнительных рабочих мест за счет открытия новых объектов розничной торговли, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ведомстве отметили, что в 2024 году в регионе было введено в эксплуатацию 285,5 тысячи квадратных метров площадей стационарных предприятий розничной торговли.
Так, среди муниципалитетов лидирует Одинцовский городской округ, за год здесь ввели 36,5 тысячи квадратных метров площадей, в Богородском – 26,1 тысячи квадратных метров, в Долгопрудном – 16,8 тысячи квадратных метров.
Одним из крупнейших объектов, открытых в 2024 году в Одинцовском городском округе, стал полноформатный торговый центр "Одипарк" площадью 29,8 тысячи квадратных метров. В Ногинске открылся торгово-развлекательный центр "Рассвет" площадью 12,5 тысяч квадратных метров, где для жителей округа создали около 100 рабочих мест. Ввод торгового центра "Центральный" в Долгопрудном обеспечил около 187 дополнительных рабочих мест.
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