https://ria.ru/20250224/podmoskove-2001350603.html

Свыше 4 тысяч рабочих мест создали за счет новых точек продаж в Подмосковье

Свыше 4 тысяч рабочих мест создали за счет новых точек продаж в Подмосковье - РИА Новости, 24.02.2025

Свыше 4 тысяч рабочих мест создали за счет новых точек продаж в Подмосковье

В Подмосковье в 2024 году создали более 4,2 тысячи дополнительных рабочих мест за счет открытия новых объектов розничной торговли, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T20:28:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. В Подмосковье в 2024 году создали более 4,2 тысячи дополнительных рабочих мест за счет открытия новых объектов розничной торговли, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В ведомстве отметили, что в 2024 году в регионе было введено в эксплуатацию 285,5 тысячи квадратных метров площадей стационарных предприятий розничной торговли. Так, среди муниципалитетов лидирует Одинцовский городской округ, за год здесь ввели 36,5 тысячи квадратных метров площадей, в Богородском – 26,1 тысячи квадратных метров, в Долгопрудном – 16,8 тысячи квадратных метров. Одним из крупнейших объектов, открытых в 2024 году в Одинцовском городском округе, стал полноформатный торговый центр "Одипарк" площадью 29,8 тысячи квадратных метров. В Ногинске открылся торгово-развлекательный центр "Рассвет" площадью 12,5 тысяч квадратных метров, где для жителей округа создали около 100 рабочих мест. Ввод торгового центра "Центральный" в Долгопрудном обеспечил около 187 дополнительных рабочих мест.

https://ria.ru/20250219/dogovory-2000169950.html

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