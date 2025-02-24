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В Подмосковье открылась 37-я школа паллиативного пациента - РИА Новости, 24.02.2025
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Новости Подмосковья
 
16:29 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/podmoskove-2001316102.html
В Подмосковье открылась 37-я школа паллиативного пациента
В Подмосковье открылась 37-я школа паллиативного пациента - РИА Новости, 24.02.2025
В Подмосковье открылась 37-я школа паллиативного пациента
В Подмосковье заработала 37-я школа паллиативного пациента, где могут пройти бесплатное обучение родственники неизлечимо больных и соцработники, сообщает... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T16:29:00+03:00
2025-02-24T16:29:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В Подмосковье заработала 37-я школа паллиативного пациента, где могут пройти бесплатное обучение родственники неизлечимо больных и соцработники, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В регионе также работает координационный центр с круглосуточной горячей линией по оказанию паллиативной помощи детям и взрослым. Под его руководством работают школы паллиативного пациента, занятия в которых проводятся бесплатно. По словам вице-губернатора региона Людмилы Болатаевой, на занятиях специалисты рассказывают, как создать комфортные условия дома и организовать правильный уход за больным. Она добавила, что еще в регионе работают школы ухода на базе симуляционных классов в социальных центрах, там также можно пройти обучение по уходу за инвалидами. На данный момент в Подмосковье уже работают 37 школ паллиативного пациента: в Клину, Химках, Солнечногорске, Красногорске, Егорьевске, Ступине, Коломне, Зарайске, Кашире, Воскресенске, Луховицах и других. График и темы занятий можно найти на портале паллиативной помощи, сайтах больниц, а также в соцсетях. Предварительная запись не требуется.
https://ria.ru/20250224/podmoskve-2001304877.html
https://ria.ru/20250224/podmoskove-2001298441.html
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московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева
В Подмосковье открылась 37-я школа паллиативного пациента

В Московской области заработала 37-я школа паллиативного пациента

© Фото : Людмила Болатаева/TelegramВице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева
Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© Фото : Людмила Болатаева/Telegram
Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В Подмосковье заработала 37-я школа паллиативного пациента, где могут пройти бесплатное обучение родственники неизлечимо больных и соцработники, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В регионе также работает координационный центр с круглосуточной горячей линией по оказанию паллиативной помощи детям и взрослым. Под его руководством работают школы паллиативного пациента, занятия в которых проводятся бесплатно.
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По словам вице-губернатора региона Людмилы Болатаевой, на занятиях специалисты рассказывают, как создать комфортные условия дома и организовать правильный уход за больным.
Она добавила, что еще в регионе работают школы ухода на базе симуляционных классов в социальных центрах, там также можно пройти обучение по уходу за инвалидами.
На данный момент в Подмосковье уже работают 37 школ паллиативного пациента: в Клину, Химках, Солнечногорске, Красногорске, Егорьевске, Ступине, Коломне, Зарайске, Кашире, Воскресенске, Луховицах и других. График и темы занятий можно найти на портале паллиативной помощи, сайтах больниц, а также в соцсетях. Предварительная запись не требуется.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила Болатаева
 
 
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