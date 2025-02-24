https://ria.ru/20250224/podmoskove-2001316102.html

В Подмосковье открылась 37-я школа паллиативного пациента

В Подмосковье открылась 37-я школа паллиативного пациента - РИА Новости, 24.02.2025

В Подмосковье открылась 37-я школа паллиативного пациента

В Подмосковье заработала 37-я школа паллиативного пациента, где могут пройти бесплатное обучение родственники неизлечимо больных и соцработники, сообщает... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T16:29:00+03:00

2025-02-24T16:29:00+03:00

2025-02-24T16:29:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В Подмосковье заработала 37-я школа паллиативного пациента, где могут пройти бесплатное обучение родственники неизлечимо больных и соцработники, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В регионе также работает координационный центр с круглосуточной горячей линией по оказанию паллиативной помощи детям и взрослым. Под его руководством работают школы паллиативного пациента, занятия в которых проводятся бесплатно. По словам вице-губернатора региона Людмилы Болатаевой, на занятиях специалисты рассказывают, как создать комфортные условия дома и организовать правильный уход за больным. Она добавила, что еще в регионе работают школы ухода на базе симуляционных классов в социальных центрах, там также можно пройти обучение по уходу за инвалидами. На данный момент в Подмосковье уже работают 37 школ паллиативного пациента: в Клину, Химках, Солнечногорске, Красногорске, Егорьевске, Ступине, Коломне, Зарайске, Кашире, Воскресенске, Луховицах и других. График и темы занятий можно найти на портале паллиативной помощи, сайтах больниц, а также в соцсетях. Предварительная запись не требуется.

https://ria.ru/20250224/podmoskve-2001304877.html

https://ria.ru/20250224/podmoskove-2001298441.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), людмила болатаева