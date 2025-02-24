https://ria.ru/20250224/podmoskove-2001298441.html

Мероприятия к 23 Февраля в парках Подмосковья посетили более 37 тыс человек

Мероприятия к 23 Февраля в парках Подмосковья посетили более 37 тыс человек - РИА Новости, 24.02.2025

Мероприятия к 23 Февраля в парках Подмосковья посетили более 37 тыс человек

Более 37 тысяч жителей и гостей Подмосковья посетили 23 февраля общеобластное мероприятие "Разрешите поздравить!", которое прошло в 92 парках региона и было... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T15:22:00+03:00

2025-02-24T15:22:00+03:00

2025-02-24T15:22:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

подольск

чехов

день защитника отечества

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Более 37 тысяч жителей и гостей Подмосковья посетили 23 февраля общеобластное мероприятие "Разрешите поздравить!", которое прошло в 92 парках региона и было посвящено Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Посетители смогли увидеть выступления военно-патриотических организаций, концертные программы, военную технику и многое другое. Также в течение праздника работали полевые кухни и самоварные станции. Так, в парке имени В. Талалихина городского округа Подольск прошла выставка оружия и техники от Центра специальной тактической и начальной военной подготовки "Рокот" (ЦСТ НВП "РОКОТ"). Гости участвовали в мастер-классах по сборке-разборке автоматов и оказанию первой медицинской помощи солдатам. Дети создавали своими руками открытки, которые отправят военным в зону СВО. В парке 30-летия Победы Орехово-Зуевского городского округа состоялись мастер-класс по мечевому бою, выставка современного вооружения и экскурсия по Аллее Славы. Гости посетили концерт и показательные выступления клуба по специальной строевой подготовке. В Городском парке муниципального округа Чехов провели военно-патриотическую игру с элементами спортивного ориентирования "Путь воина" и праздничную концертную программу при участии духового оркестра "Серебряные трубы".

https://ria.ru/20250224/podmoskove-2001272578.html

https://realty.ria.ru/20250224/uchenye-2001258394.html

московская область (подмосковье)

подольск

чехов

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московская область (подмосковье), подольск, чехов, день защитника отечества