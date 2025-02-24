https://ria.ru/20250224/podmoskove-2001298441.html
Мероприятия к 23 Февраля в парках Подмосковья посетили более 37 тыс человек
Мероприятия к 23 Февраля в парках Подмосковья посетили более 37 тыс человек - РИА Новости, 24.02.2025
Мероприятия к 23 Февраля в парках Подмосковья посетили более 37 тыс человек
Более 37 тысяч жителей и гостей Подмосковья посетили 23 февраля общеобластное мероприятие "Разрешите поздравить!", которое прошло в 92 парках региона и было... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T15:22:00+03:00
2025-02-24T15:22:00+03:00
2025-02-24T15:22:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
подольск
чехов
день защитника отечества
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000080093_0:277:2266:1552_1920x0_80_0_0_5eed6b5c3a9df83af81b214967c784d0.jpg
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Более 37 тысяч жителей и гостей Подмосковья посетили 23 февраля общеобластное мероприятие "Разрешите поздравить!", которое прошло в 92 парках региона и было посвящено Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Посетители смогли увидеть выступления военно-патриотических организаций, концертные программы, военную технику и многое другое. Также в течение праздника работали полевые кухни и самоварные станции. Так, в парке имени В. Талалихина городского округа Подольск прошла выставка оружия и техники от Центра специальной тактической и начальной военной подготовки "Рокот" (ЦСТ НВП "РОКОТ"). Гости участвовали в мастер-классах по сборке-разборке автоматов и оказанию первой медицинской помощи солдатам. Дети создавали своими руками открытки, которые отправят военным в зону СВО. В парке 30-летия Победы Орехово-Зуевского городского округа состоялись мастер-класс по мечевому бою, выставка современного вооружения и экскурсия по Аллее Славы. Гости посетили концерт и показательные выступления клуба по специальной строевой подготовке. В Городском парке муниципального округа Чехов провели военно-патриотическую игру с элементами спортивного ориентирования "Путь воина" и праздничную концертную программу при участии духового оркестра "Серебряные трубы".
https://ria.ru/20250224/podmoskove-2001272578.html
https://realty.ria.ru/20250224/uchenye-2001258394.html
московская область (подмосковье)
подольск
чехов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000080093_0:49:2253:1738_1920x0_80_0_0_8de5884dc01c3a209b1ce8c3b1bb6c73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), подольск, чехов, день защитника отечества
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Подольск, Чехов, День защитника Отечества
Мероприятия к 23 Февраля в парках Подмосковья посетили более 37 тыс человек
Свыше 37 тысяч человек посетили мероприятия к 23 Февраля в парках Подмосковья