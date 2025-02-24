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Мероприятия к 23 Февраля в парках Подмосковья посетили более 37 тыс человек - РИА Новости, 24.02.2025
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Новости Подмосковья
 
15:22 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/podmoskove-2001298441.html
Мероприятия к 23 Февраля в парках Подмосковья посетили более 37 тыс человек
Мероприятия к 23 Февраля в парках Подмосковья посетили более 37 тыс человек - РИА Новости, 24.02.2025
Мероприятия к 23 Февраля в парках Подмосковья посетили более 37 тыс человек
Более 37 тысяч жителей и гостей Подмосковья посетили 23 февраля общеобластное мероприятие "Разрешите поздравить!", которое прошло в 92 парках региона и было... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T15:22:00+03:00
2025-02-24T15:22:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
подольск
чехов
день защитника отечества
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Более 37 тысяч жителей и гостей Подмосковья посетили 23 февраля общеобластное мероприятие "Разрешите поздравить!", которое прошло в 92 парках региона и было посвящено Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Посетители смогли увидеть выступления военно-патриотических организаций, концертные программы, военную технику и многое другое. Также в течение праздника работали полевые кухни и самоварные станции. Так, в парке имени В. Талалихина городского округа Подольск прошла выставка оружия и техники от Центра специальной тактической и начальной военной подготовки "Рокот" (ЦСТ НВП "РОКОТ"). Гости участвовали в мастер-классах по сборке-разборке автоматов и оказанию первой медицинской помощи солдатам. Дети создавали своими руками открытки, которые отправят военным в зону СВО. В парке 30-летия Победы Орехово-Зуевского городского округа состоялись мастер-класс по мечевому бою, выставка современного вооружения и экскурсия по Аллее Славы. Гости посетили концерт и показательные выступления клуба по специальной строевой подготовке. В Городском парке муниципального округа Чехов провели военно-патриотическую игру с элементами спортивного ориентирования "Путь воина" и праздничную концертную программу при участии духового оркестра "Серебряные трубы".
https://ria.ru/20250224/podmoskove-2001272578.html
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московская область (подмосковье)
подольск
чехов
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московская область (подмосковье), подольск, чехов, день защитника отечества
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Подольск, Чехов, День защитника Отечества
Мероприятия к 23 Февраля в парках Подмосковья посетили более 37 тыс человек

Свыше 37 тысяч человек посетили мероприятия к 23 Февраля в парках Подмосковья

© Фото : Министерство культуры и туризма Московской областиМастер-класс по мечевому бою в Подмосковье
Мастер-класс по мечевому бою в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области
Мастер-класс по мечевому бою в Подмосковье. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Более 37 тысяч жителей и гостей Подмосковья посетили 23 февраля общеобластное мероприятие "Разрешите поздравить!", которое прошло в 92 парках региона и было посвящено Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Посетители смогли увидеть выступления военно-патриотических организаций, концертные программы, военную технику и многое другое. Также в течение праздника работали полевые кухни и самоварные станции.
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Так, в парке имени В. Талалихина городского округа Подольск прошла выставка оружия и техники от Центра специальной тактической и начальной военной подготовки "Рокот" (ЦСТ НВП "РОКОТ"). Гости участвовали в мастер-классах по сборке-разборке автоматов и оказанию первой медицинской помощи солдатам. Дети создавали своими руками открытки, которые отправят военным в зону СВО.
В парке 30-летия Победы Орехово-Зуевского городского округа состоялись мастер-класс по мечевому бою, выставка современного вооружения и экскурсия по Аллее Славы. Гости посетили концерт и показательные выступления клуба по специальной строевой подготовке.
В Городском парке муниципального округа Чехов провели военно-патриотическую игру с элементами спортивного ориентирования "Путь воина" и праздничную концертную программу при участии духового оркестра "Серебряные трубы".
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ПодольскЧеховДень защитника Отечества
 
 
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