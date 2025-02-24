https://ria.ru/20250224/podmoskove-2001272578.html
Лесопарковую зону "Новая Трехгорка" в Подмосковье благоустроят в 2025 году
Лесопарковую зону "Новая Трехгорка" в Подмосковье благоустроят в 2025 году - РИА Новости, 24.02.2025
Лесопарковую зону "Новая Трехгорка" в Подмосковье благоустроят в 2025 году
В Одинцовском городском округе Подмосковья благоустроят лесопарковую территорию "Новая Трехгорка" в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T13:58:00+03:00
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2025-02-24T13:58:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В Одинцовском городском округе Подмосковья благоустроят лесопарковую территорию "Новая Трехгорка" в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. По словам зампредседателя правительства Подмосковья – министра благоустройства региона Михаила Хайкина, в этом году на территории области станет еще больше мест для отдыха и прогулок. Так, будут благоустроены порядка 147 общественных пространств, в том числе парки, лесопарки, набережные и скверы. "Особое внимание мы уделим открытию лесопарковой территории “Новая Трехгорка”, которая станет настоящим центром отдыха для жителей. Наша работа направлена на то, чтобы сделать Подмосковье более уютным и комфортным для всех", – приводит пресс-служба слова Хайкина. В ведомстве отметили, что в рамках проекта в лесопарке будут созданы пространства для активного отдыха и досуга. Планируются территории для мастер-классов и кофе-поинтов, а также спортивные площадки и детские городки. Для удобства посетителей организуют прокат спортивного инвентаря, велосипедов и самокатов. В лесопарке обустроят комфортные мангальные зоны, а также специальные участки для прогулок и игр с животными. Отмечается, что важной частью благоустройства "Новой Трехгорки" станет озеленение территории, включая посадку кустарников и создание ухоженного газона. На территории проведут освещение, которое обеспечит безопасность в вечернее время. Помимо этого, система видеонаблюдения и звукового оповещения повысит уровень защиты всех посетителей.
https://ria.ru/20250224/podmoskove-2001260266.html
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московская область (подмосковье), михаил хайкин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Михаил Хайкин
Лесопарковую зону "Новая Трехгорка" в Подмосковье благоустроят в 2025 году
В Одинцовском округе в 2025 году благоустроят лесопарк "Новая Трехгорка"
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В Одинцовском городском округе Подмосковья благоустроят лесопарковую территорию "Новая Трехгорка" в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
По словам зампредседателя правительства Подмосковья
– министра благоустройства региона Михаила Хайкина
, в этом году на территории области станет еще больше мест для отдыха и прогулок. Так, будут благоустроены порядка 147 общественных пространств, в том числе парки, лесопарки, набережные и скверы.
"Особое внимание мы уделим открытию лесопарковой территории “Новая Трехгорка”, которая станет настоящим центром отдыха для жителей. Наша работа направлена на то, чтобы сделать Подмосковье более уютным и комфортным для всех", – приводит пресс-служба слова Хайкина.
В ведомстве отметили, что в рамках проекта в лесопарке будут созданы пространства для активного отдыха и досуга. Планируются территории для мастер-классов и кофе-поинтов, а также спортивные площадки и детские городки. Для удобства посетителей организуют прокат спортивного инвентаря, велосипедов и самокатов. В лесопарке обустроят комфортные мангальные зоны, а также специальные участки для прогулок и игр с животными.
Отмечается, что важной частью благоустройства "Новой Трехгорки" станет озеленение территории, включая посадку кустарников и создание ухоженного газона. На территории проведут освещение, которое обеспечит безопасность в вечернее время. Помимо этого, система видеонаблюдения и звукового оповещения повысит уровень защиты всех посетителей.