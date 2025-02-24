https://ria.ru/20250224/podmoskove-2001260266.html
В двух подмосковных округах за неделю оптимизировали работу трех светофоров
В двух подмосковных округах за неделю оптимизировали работу трех светофоров - РИА Новости, 24.02.2025
В двух подмосковных округах за неделю оптимизировали работу трех светофоров
Специалисты Центра безопасности дорожного движения Подмосковья оптимизировали работу трех светофоров в Красногорске и Раменском городском округе на прошлой... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T12:55:00+03:00
2025-02-24T12:55:00+03:00
2025-02-24T12:55:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Специалисты Центра безопасности дорожного движения Подмосковья оптимизировали работу трех светофоров в Красногорске и Раменском городском округе на прошлой неделе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Так, в Красногорске увеличили время выезда из БЦ "Рига-Лэнд" на 15 секунд в вечернее время с 17:00 до 19:00. В Раменском городском округе скорректировали утренний, дневной, вечерний и ночной режимы работы – на пересечении улиц Леволинейной и Интернациональной в рабочем поселке Быково, а также на пересечении Южного проспекта и улицы Детской в дачном поселке Удельная. Кроме того, на Расторгуевском шоссе на выезде из ЖК "Бутово парк" в Ленинском округе в сторону Симферопольского шоссе специалисты "Мосавтодора" установили новый светофор. Также они обустроили левоповоротные секции на пересечении Рогачевского шоссе и поворот к Круглому озеру в селе Озерецкое Дмитровского округа. В ведомстве отметили, что работа по оптимизации движения продолжается. Уточняется, что за счет точечных корректировок режимов работы светофоров пропускная способность перекрестков увеличивается до 15%.
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московская область (подмосковье), красногорск, мосавтодор
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Мосавтодор
В двух подмосковных округах за неделю оптимизировали работу трех светофоров
Специалисты оптимизировали работу трех светофоров в Подмосковье за неделю