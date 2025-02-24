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Онлайн-услугу по компенсации расходов на ЖКУ обновили в Подмосковье - РИА Новости, 24.02.2025
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Новости Подмосковья
 
12:01 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/podmoskove-2001244129.html
Онлайн-услугу по компенсации расходов на ЖКУ обновили в Подмосковье
Онлайн-услугу по компенсации расходов на ЖКУ обновили в Подмосковье - РИА Новости, 24.02.2025
Онлайн-услугу по компенсации расходов на ЖКУ обновили в Подмосковье
Услугу по оформлению компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в Подмосковье дополнили новыми сервисами, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T12:01:00+03:00
2025-02-24T12:01:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Услугу по оформлению компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в Подмосковье дополнили новыми сервисами, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. По словам министра госуправления, ИТ и связи региона Надежды Куртяник, за прошлый год за компенсацией расходов на ЖКУ обратились порядка 150 тысяч раз. Она отметила, что услуга входит в первую десятку онлайн-услуг по популярности среди жителей. "Теперь в электронной форме появились сервисы проверки ранее назначенной меры соцподдержки и ранее поданного заявления", – приводит пресс-служба слова министра. Услугой "Компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг" на региональном портале могут воспользоваться многодетные семьи, инвалиды, ветераны боевых действий, педагоги в сельской местности и другие льготники. В рамках оптимизации услуги к ней подключили умные сервисы. Сперва система проверяет заявление. Если ранее были назначены такие меры поддержки, как компенсация стоимости обращения с ТКО, коммунальных услуг, платы за занимаемую площадь жилого помещения, платы за взнос на капремонт, то на экране об этом появится информация.
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Новости Подмосковья
Онлайн-услугу по компенсации расходов на ЖКУ обновили в Подмосковье

Услугу по оформлению компенсации расходов на ЖКУ обновили в Московской области

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Платежные квитанции за услуги ЖКХ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Услугу по оформлению компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в Подмосковье дополнили новыми сервисами, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
По словам министра госуправления, ИТ и связи региона Надежды Куртяник, за прошлый год за компенсацией расходов на ЖКУ обратились порядка 150 тысяч раз. Она отметила, что услуга входит в первую десятку онлайн-услуг по популярности среди жителей.
"Теперь в электронной форме появились сервисы проверки ранее назначенной меры соцподдержки и ранее поданного заявления", – приводит пресс-служба слова министра.
Услугой "Компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг" на региональном портале могут воспользоваться многодетные семьи, инвалиды, ветераны боевых действий, педагоги в сельской местности и другие льготники. В рамках оптимизации услуги к ней подключили умные сервисы. Сперва система проверяет заявление. Если ранее были назначены такие меры поддержки, как компенсация стоимости обращения с ТКО, коммунальных услуг, платы за занимаемую площадь жилого помещения, платы за взнос на капремонт, то на экране об этом появится информация.
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