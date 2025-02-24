https://ria.ru/20250224/peskov-2001252954.html

Песков высказался о перспективах переговоров России и США по Украине

Песков высказался о перспективах переговоров России и США по Украине - РИА Новости, 24.02.2025

Песков высказался о перспективах переговоров России и США по Украине

Москва надеется, что Вашингтон проанализирует первопричины украинского конфликта, кабинет экс-президента США Джо Байдена и Европа отказывались от этого, заявил... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T12:30:00+03:00

2025-02-24T12:30:00+03:00

2025-02-24T12:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

вашингтон (штат)

москва

европа

дмитрий песков

джо байден

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Москва надеется, что Вашингтон проанализирует первопричины украинского конфликта, кабинет экс-президента США Джо Байдена и Европа отказывались от этого, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы надеемся, что Вашингтон в полной мере проанализирует первопричины украинского конфликта. Это то, на что мы всегда пытались обратить внимание наших оппонентов в Европе, и то, что они всегда отказывались делать. Ровно как и предыдущая администрация Вашингтона. Вместе с тем, не имея глубокого анализа и понимания первопричин конфликта вокруг Украины, по сути невозможно качественно заниматься урегулированием.", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250224/peskov-2001251752.html

вашингтон (штат)

москва

европа

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в мире, вашингтон (штат), москва, европа, дмитрий песков, джо байден, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде