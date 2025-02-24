https://ria.ru/20250224/peskov-2001252954.html
Песков высказался о перспективах переговоров России и США по Украине
Песков высказался о перспективах переговоров России и США по Украине - РИА Новости, 24.02.2025
Песков высказался о перспективах переговоров России и США по Украине
Москва надеется, что Вашингтон проанализирует первопричины украинского конфликта, кабинет экс-президента США Джо Байдена и Европа отказывались от этого, заявил... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T12:30:00+03:00
2025-02-24T12:30:00+03:00
2025-02-24T12:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вашингтон (штат)
москва
европа
дмитрий песков
джо байден
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Москва надеется, что Вашингтон проанализирует первопричины украинского конфликта, кабинет экс-президента США Джо Байдена и Европа отказывались от этого, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы надеемся, что Вашингтон в полной мере проанализирует первопричины украинского конфликта. Это то, на что мы всегда пытались обратить внимание наших оппонентов в Европе, и то, что они всегда отказывались делать. Ровно как и предыдущая администрация Вашингтона. Вместе с тем, не имея глубокого анализа и понимания первопричин конфликта вокруг Украины, по сути невозможно качественно заниматься урегулированием.", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250224/peskov-2001251752.html
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Песков высказался о перспективах переговоров России и США по Украине
Песков: РФ надеется, что США проанализируют первопричины украинского конфликта