https://ria.ru/20250224/peskov-2001249856.html

Песков высказался о влиянии выборов в ФРГ на связи с Россией

Песков высказался о влиянии выборов в ФРГ на связи с Россией - РИА Новости, 24.02.2025

Песков высказался о влиянии выборов в ФРГ на связи с Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя влияние итогов выборов в бундестаг на отношения России и Германии, заявил, что Кремль каждый раз хочет РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T12:19:00+03:00

2025-02-24T12:19:00+03:00

2025-02-24T12:32:00+03:00

германия

россия

в мире

олаф шольц

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя влияние итогов выборов в бундестаг на отношения России и Германии, заявил, что Кремль каждый раз хочет надеяться на более трезвый подход к реальности, однако как будет на самом деле, будет видно позже."Каждый раз хочется надеяться на более трезвый подход к реальности, на более трезвый подход к тому, что могло бы быть вопросами, представляющими взаимный интерес и взаимную выгоду. Но как будет на самом деле, посмотрим", - сказал Песков журналистам.По итогам подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) набрал 26,8% голосов, в то время как правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) идет второй с 20,8%. На третьем месте идут социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца с 16,4% голосов. Партия "Зеленые" набрала 11,6% голосов избирателей, "Левые" - 8,8%. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и Справедливость" набирает 4,972% и не проходит в бундестаг. В бундестаг не проходит и СвДП, которая ранее была в правительственной коалиции. Она набрала только 4,3% голосов.

https://ria.ru/20250223/germaniya-2001172341.html

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германия, россия, в мире, олаф шольц, дмитрий песков, хдс/хсс