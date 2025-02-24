https://ria.ru/20250224/pereplanirovka-1753393039.html

Все, что нужно знать о перепланировке квартиры: советы экспертов

Перепланировка квартиры 2025: как узаконить и согласовать, оформление разрешения

Все, что нужно знать о перепланировке квартиры: советы экспертов

Перепланировка квартиры в многоквартирном доме - это изменение конфигурации помещения, которое должно быть выполнено по определенным правилам. Как убрать... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T17:55:00+03:00

2025-02-24T17:55:00+03:00

2025-02-24T17:55:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Перепланировка квартиры в многоквартирном доме - это изменение конфигурации помещения, которое должно быть выполнено по определенным правилам. Как убрать межкомнатную перегородку и самостоятельно узаконить перепланировку, куда можно обращаться за разрешением и согласованием в Москве и Санкт-Петербурге и какие документы для этого потребуются, - в материале РИА Новости.Перепланировка квартирыДалеко не всех владельцев квартир (в том числе тех граждан, которые приобрели жилье в новых домах) полностью устраивает конфигурация доставшегося им помещения (размер и расположение комнат, наличие балкона и прочее). Однако менять планировку (даже если она находится в собственности) без соответствующего разрешения и согласования нельзя.Основные моменты, связанные с перепланировкой помещения, расположенного в многоквартирном жилом доме, закреплены в тексте действующего Жилищного кодекса РФ в главе 4. Помимо этого отдельные моменты могут быть прописаны в Градостроительном кодексе РФ, в действующих строительных нормах и правилах, а также в других документах.Также в регионе могут действовать и местные нормативные документы, регулирующие этот вопрос. С ними тоже рекомендуется предварительно ознакомиться.В статье 25 Жилищного кодекса России сказано, что перепланировкой является процесс изменения конфигурации, который требует отображения в техническом паспорте дома. Переустройство (переоборудование) предполагает переделку сантехнического, электрического и инженерного оборудования, которая также должна быть зафиксирована документально.По словам экспертов, ремонт, если он существенно меняет характеристики жилища, тоже предполагает согласование."Под перепланировкой понимается любое изменение, результат которого подлежит отражению в кадастре. Важно понимать, что обычный ремонт не является перепланировкой, но если в процессе работ владелец передвинет стены, прорубит новые дверные проемы или объединит ванну и туалет, то такие изменения потребуют согласования", - рассказывает Наталия Кузнецова, руководитель агентства недвижимости БОН ТОН.“Как указано в пункте 1.7.1. Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", перепланировка жилых помещений может включать: “перенос и разборку перегородок, перенос и устройство дверных проемов, разукрупнение или укрупнение многокомнатных квартир, устройство дополнительных кухонь и санузлов, расширение жилой площади за счет вспомогательных помещений, ликвидацию темных кухонь и входов в кухни через квартиры, устройство или переоборудование существующих тамбуров”, - уточняет юрист Европейской юридической службы Евгений Корнеев. - Резонансная позиция была опубликована Минстроем относительно объединения балкона с комнатами. Министерство считает данные действия не перепланировкой, а реконструкцией и исходя из этого требуется получение согласия всех собственников в многоквартирном доме (Письмо Минстроя России от 03.03.2020 N 6370-ОГ/04 “О порядке переустройства, перепланировке жилых помещений”). Что в свою очередь делает практически невозможным дальнейшее согласование”.В российском законодательстве отличаются понятия перепланировки и переустройства. Основное отличие заключается в том, что если в процессе перепланировки гражданин создает, демонтирует или переносит стены или перегородки, окна и двери, то при переустройстве работы не столь масштабные: установка новой или перенос на новое место прежней сантехники, замена газовой плиты электрическим аналогом, установка душевой кабины вместо ванной и так далее.С 1 апреля 2024 года вступил в силу Федеральный закон "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" от 19.12.2023 N 608-ФЗ, в котором теперь четко указано, что относится к перепланировке. Теперь это не просто “изменение конфигурации квартиры”, а:Что можно делать при перепланировкеСергей Ершов, член Международного союза адвокатов и Санкт-Петербургской адвокатской коллегии Нарышкиных рассказал РИА Новости, в каких случаях необходимо разрешение на перепланировку.С согласованиемК требующим предварительного получения разрешения на их проведение работам по перепланировке относятся:Без согласованияМожно не согласовывать те виды ремонтных работ, которые не повлекут существенных изменений в конструкции помещения. В эту категорию попадают, например, замена напольных покрытий и отделка стен, замена окон или дверей и так далее.Что нельзя делать при перепланировкеПриступая к перепланировке, важно учесть некоторые важные нюансы. Например, Жилищный кодекс запрещает проводить перепланировку в домах, которые признаны аварийными, а также присоединять к квартире помещения общего пользования (оборудовать мансарду на чердаке или занимать подвал).Список запрещенных переделок достаточно широк, если работы будут проводиться самостоятельно, важно с ним внимательно ознакомиться."Переоборудование и перепланировка жилых домов и квартир, ведущие к нарушению прочности несущих конструкций здания, а также мешающие работе инженерных систем, противопожарных устройств, ухудшающие сохранность и внешний вид фасадов, не допускаются", - уточняет Сергей Бородин.В жилых многоквартирных домах нельзя:"Рекомендую дополнительно зайти на сайт администрации вашего региона или населенного пункта и найти раздел о жилищных правоотношениях. Проверить, есть ли ссылки на дополнительный ограничивающий региональный закон, постановления правительства региона или предписания жилищных комиссий, которые запрещают определенные виды перепланировки. Следует знать, что даже в разных домах одного района согласование может проходить по другим правилам и со своими подводными камнями", - предупреждает Сергей Ершов.Как узаконить и согласовать перепланировку квартирыПеред тем как приступить к перепланировке, необходимо собрать пакет документов и получить все необходимые согласования либо обратиться в организацию, имеющую специальную лицензию, которая возьмет все заботы по составлению проекта и согласованию на себя.“Все согласования по перепланировке потребуют также дополнительных расходов на проектирование и реализацию систем электроснабжения, сантехники, вентиляции и пр. Поэтому начинать такие работы можно только с ответственными подрядчиками, имеющими все необходимые допуски, лицензии и опыт, — говорит Алексей Шильников, директор по продукту проекта "Мой дом онлайн". - Кроме того, важно учитывать и то, что сантехнические перепланировки - наиболее трудоемкие и возможны, если не будет критичных изменений, например, расширения мокрых зон, переноса несущих стен и прочее”.Куда обращаться за разрешениемСобранный комплект документов подается в органы местного самоуправления. Жители Москвы, к примеру, должны обратиться в Мосжилинспекцию.Генеральный директор ГК "КВС-Сервис" Вадим Ушаков уточняет: "Мы всегда советуем собственникам брать с работников администрации расписку о получении документов, где будет указан их полный перечень и стоять подпись должностного лица и самого заявителя."Необходимые документыНаталия Кузнецова отмечает: "Помимо проекта, необходимы согласие проживающих в квартире, документы на собственность, учетно-техническая документация на помещение. В случае если перепланировка затронет общее имущество многоквартирного дома, требуется решение общего собрания".Пакет документов должен включать:Кристина Роднова добавляет: "Если квартира находится в здании, которое считается объектом культурного наследия, то для проведения перепланировки потребуется намного больше согласований, чем при таких же преобразованиях в типовой квартире. Одним из них является акт государственной историко-культурной экспертизы. Главное условие, которое следует соблюсти, чтобы получить положительный результат после ее проведения, - сохранить те конструктивные особенности строения, благодаря которым здание было занесено в список культурно-исторических ценностей"."Если право на помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, правоустанавливающие документы и технический паспорт можно не предоставлять", - уточняет Сергей Ершов.СрокиВ целом, процесс подготовки занимает около трех месяцев и включает в себя:Ответственность за незаконную перепланировкуПерепланировка квартиры, выполненная без согласования, в будущем может быть чревата для владельца не самыми приятными последствиями, вплоть до административной ответственности."Незаконную перепланировку могут обнаружить юристы в процессе любой сделки, связанной с квартирой: продажей, дарением, вступлением в наследство или приватизацией. Такая недвижимость резко падает в цене. Знающие покупатели и профессиональные риелторы снизят стоимость, опасаясь негативных последствий. Финансовые потери окажутся значительно выше суммы, которую надо потратить на согласование перепланировки. По данным риелторов, такая квартира падает в цене примерно на 30 процентов", - предупреждает Кристина Роднова, учредитель и генеральный директор компании Rodnova design."Многие граждане предпочитают перепланировать квартиры без предварительного согласования. Однако самое неприятное, что орган местного самоуправления, помимо штрафа, вправе потребовать в судебном порядке убрать перепланировку", - говорит Наталия Кузнецова.За незаконную перепланировку положен штраф. Для физических лиц его величина составляет от 2 до 2,5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 4 до 5 тысяч, для юридических лиц - от 40 до 50 тысяч.Бывают случаи, когда процесс перепланировки квартиры по той или иной причине не был согласован сразу. Например, если граждане приобретают недвижимость и только потом узнают, что перепланировка в их новой квартире была выполнена незаконно.В этом случае все изменения можно согласовать постфактум. Это можно сделать, обратившись в местную администрацию с техпаспортом жилья и результатами экспертизы, которая подтверждает, что все изменения в планировке квартиры безопасны. Особенности перепланировки в разных регионахТак как вопросы, связанные с перепланировкой, также могут регулироваться местными нормативными актами, процесс проведения работ в различных субъектах может иметь свои нюансы.В МосквеСергей Бородин, управляющий партнер адвокатской конторы "Бородин и партнеры" объясняет: "В Москве требования к проведению перепланировки помещений в многоквартирных домах и порядок ее согласования содержатся в Постановлении правительства Москвы от 25.10.2011 N 508-ПП".Кандидат юридических наук, член экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Госдумы Венера Шайдуллина предупреждает: "При непосредственном выполнении работ стоит помнить, что законодательно регулируется не только сама перепланировка, но и соблюдение сопутствующих правил. Например, закон о тишине. В Москве запрещено проводить шумные строительные работы с 19:00 до 09:00, а также с 13:00 до 15:00 и, кроме того, в выходные и праздничные дни. Исключение - новостройки. Отступление от правил карается штрафом - 1-2 тысячи рублей. Также необходимо заказывать услугу по вывозу строительного мусора. Оставлять его во дворе или выкидывать в обычный контейнер запрещено. Штраф - 1,5-2,5 тысячи рублей".В Санкт-ПетербургеСогласование перепланировки в Санкт-Петербурге осуществляется сотрудниками Межведомственной комиссии при районной администрации. Также это можно сделать и через суд.Жители многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, должны руководствоваться несколько иным алгоритмом действий. Например, готовый проект перепланировки должен пройти государственную историко-культурную экспертизу, а также необходимо получить разрешение в местном Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.Примеры перепланировокСуществуют типовые варианты перепланировки квартир, которые точно будут согласованы. Например, Градостроительный комплекс Москвы предлагает ознакомиться с подробным каталогом, в котором они представлены. Это позволяет значительно сократить время на разработку проекта и финансовые затраты. В документе, помимо типовых вариантов, указаны и недопустимые виды работ.Изменения в законодательстве в 2025 году1 января 2025 года вступили в силу новые правила перепланировки: -теперь узаконить изменения можно без участия суда: подать документы через портал госуслуг с последующей отправкой их в Росреестр;Рекомендации экспертов"Управляющая компания имеет полное право проверить вашу квартиру на наличие перепланировок. Чаще всего проверка инициируется по сигналу соседей, которые услышали звуки ремонта или случайно увидели через открытую дверь. В нашей практике был случай, когда люди заметили, что рабочие выносят из одной квартиры остатки стены с арматурой, и сообщили об этом в управляющую компанию. Так благодаря сигналу соседей нам удалось остановить несогласованную перепланировку. Поэтому мой совет: не нужно экономить на согласованиях", - отметил Вадим Ушаков."Столь популярная в новостройках "свободная планировка" на самом деле является условно-свободной. Либо придется начинать ремонт с разработки проекта и его последующего согласования, либо согласиться с уже утвержденным застройщиком зонированием. Но однозначно не удастся организовать жилую комнату там, где проектом были предусмотрены кухня или санузел", - добавляет Сергей Ершов.

https://ria.ru/20250206/pereplanirovka-1997657733.html

https://ria.ru/20250115/zakon-1833701880.html

https://ria.ru/20250224/subsidiya-1805446514.html

https://realty.ria.ru/20250224/uchenye-2001258394.html

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законы, жилье, недвижимость, квартира, мосжилинспекция, бти, россия