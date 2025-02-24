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Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином
Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином - РИА Новости, 24.02.2025
Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином
Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным, сообщило Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T12:57:00+03:00
2025-02-24T12:57:00+03:00
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ПЕКИН, 24 фев — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным, сообщило Центральное телевидение Китая."Председатель КНР Си Цзиньпин 24 февраля во второй половине дня провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным", — указано в материале.Сообщается, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.Как передает Синьхуа, Си Цзиньпин заявил Путину, что Россия и Китай — хорошие друзья, которые поддерживают друг друга и достигают общего развития. По его словам, отношения двух стран имеют мощную внутреннюю движущую силу и уникальную стратегическую ценность.При этом китайский лидер подчеркнул, что взаимодействие Москвы и Пекина не направлено против какой-либо третьей стороны и не подвержено внешнему влиянию.Си Цзиньпин также добавил, что Китай приветствует усилия, предпринимаемые Россией и другими заинтересованными сторонами по урегулированию украинского кризиса.Других подробностей пока не приводится.В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал скорый телефонный разговор лидеров двух стран, во время которого Путин планировал проинформировать своего коллегу о прошедших российско-американских переговорах.В предыдущий раз главы государств созванивались в конце января.
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китай, си цзиньпин, владимир путин, россия, в мире
Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Россия, В мире
ПЕКИН, 24 фев — РИА Новости.
Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным, сообщило Центральное телевидение Китая
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"Председатель КНР Си Цзиньпин 24 февраля во второй половине дня провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным", — указано в материале.
Сообщается, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.
Как передает Синьхуа, Си Цзиньпин заявил Путину, что Россия и Китай — хорошие друзья, которые поддерживают друг друга и достигают общего развития. По его словам, отношения двух стран имеют мощную внутреннюю движущую силу и уникальную стратегическую ценность.
При этом китайский лидер подчеркнул, что взаимодействие Москвы и Пекина не направлено против какой-либо третьей стороны и не подвержено внешнему влиянию.
Си Цзиньпин также добавил, что Китай приветствует усилия, предпринимаемые Россией и другими заинтересованными сторонами по урегулированию украинского кризиса.
Других подробностей пока не приводится.
В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
анонсировал скорый телефонный разговор лидеров двух стран, во время которого Путин
планировал проинформировать своего коллегу о прошедших российско-американских переговорах.
В предыдущий раз главы государств созванивались в конце января.