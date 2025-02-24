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Россиянам сообщили об изменениях правил назначения пенсии с 2026 года
Россиянам сообщили об изменениях правил назначения пенсии с 2026 года - РИА Новости, 24.02.2025
Россиянам сообщили об изменениях правил назначения пенсии с 2026 года
Беззаявительный порядок назначения пенсии по старости начнет работать с 2026 года, рассказала агентству "Прайм" эксперт Президентской Академии Марина... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T02:17:00+03:00
2025-02-24T02:17:00+03:00
2025-02-24T02:28:00+03:00
общество
марина солодовникова
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Беззаявительный порядок назначения пенсии по старости начнет работать с 2026 года, рассказала агентству "Прайм" эксперт Президентской Академии Марина Солодовникова.Она напомнила, что сейчас страховые пенсии по старости назначаются исключительно при наличии заявления, которое следует подать на Госуслугах, лично в Социальном фонде или в МФЦ за месяц до наступления пенсионного возраста. На рассмотрение заявления отводится 10 рабочих дней. Иногда нужно предоставить дополнительные документы о стаже и заработке.Сейчас без заявления назначают пенсии по инвалидности, потере кормильца, социальные пенсии детям, чьи родители неизвестны. "Теперь, начиная с 2026 года, Соцфонд может начать назначение пенсий по старости в беззаявительном порядке. Это коснется 59-летних женщин и 64-летних мужчин при наличии 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов" — разъяснила Солодовникова.
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общество, марина солодовникова, пенсии, пенсионеры, пенсия, россия
Общество, Марина Солодовникова, Пенсии, Пенсионеры, Пенсия, Россия
Россиянам сообщили об изменениях правил назначения пенсии с 2026 года
Экономист Солодовникова: с 2026 года пенсии по старости будут платить по-новому