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Овчинский: в Коптеве возводят четыре жилых комплекса по программе реновации - РИА Новости, 24.02.2025
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09:00 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/ovchinskiy-2001184513.html
Овчинский: в Коптеве возводят четыре жилых комплекса по программе реновации
Овчинский: в Коптеве возводят четыре жилых комплекса по программе реновации - РИА Новости, 24.02.2025
Овчинский: в Коптеве возводят четыре жилых комплекса по программе реновации
На севере столицы в районе Коптево в рамках программы реновации строят четыре жилых комплекса, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T09:00:00+03:00
2025-02-24T09:00:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. На севере столицы в районе Коптево в рамках программы реновации строят четыре жилых комплекса, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."На текущий момент в районе Коптево строят четыре жилых комплекса по программе реновации. В них предусмотрено почти две тысячи квартир с готовой улучшенной отделкой. В подъездах оборудуют помещения для консьержей и колясочные, а первые этажи будут нежилыми – там смогут открыться объекты социально-бытового назначения. Новостройки возводят в районе с уже сложившейся городской и транспортной инфраструктурой", – приводит слова Овчинского пресс-служба его департамента.Общая площадь ЖК составит более 200 тысяч "квадратов".Одна новостройка появится на Михалковской улице, вторая – в проезде Черепановых, третья - в Старокоптевском переулке, четвертая – в 3-м Михалковском переулке. Рядом с домами расположены станции "Коптево" и "Лихоборы" МЦК, а также образовательные учреждения для детей, медицинские организации, магазины и кафе.Во дворах ЖК посадят деревья и кустарники, разместят детские площадки и зоны для занятий спортом.Реновация в Москве реализуется с августа 2017 года. Согласно этой программе, планируется расселить более 5 тысяч старых домов и около миллиона человек.
https://ria.ru/20250223/ovchinskiy-2000998141.html
https://ria.ru/20250222/moskva-2000930965.html
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в Коптеве возводят четыре жилых комплекса по программе реновации

Овчинский: на севере Москвы возводят четыре ЖК по реновации

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. На севере столицы в районе Коптево в рамках программы реновации строят четыре жилых комплекса, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"На текущий момент в районе Коптево строят четыре жилых комплекса по программе реновации. В них предусмотрено почти две тысячи квартир с готовой улучшенной отделкой. В подъездах оборудуют помещения для консьержей и колясочные, а первые этажи будут нежилыми – там смогут открыться объекты социально-бытового назначения. Новостройки возводят в районе с уже сложившейся городской и транспортной инфраструктурой", – приводит слова Овчинского пресс-служба его департамента.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Овчинский: на северо-востоке Москвы возводят жилой комплекс по реновации
23 февраля, 10:00
Общая площадь ЖК составит более 200 тысяч "квадратов".
Одна новостройка появится на Михалковской улице, вторая – в проезде Черепановых, третья - в Старокоптевском переулке, четвертая – в 3-м Михалковском переулке. Рядом с домами расположены станции "Коптево" и "Лихоборы" МЦК, а также образовательные учреждения для детей, медицинские организации, магазины и кафе.
Во дворах ЖК посадят деревья и кустарники, разместят детские площадки и зоны для занятий спортом.
Реновация в Москве реализуется с августа 2017 года. Согласно этой программе, планируется расселить более 5 тысяч старых домов и около миллиона человек.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Овчинский: в Москве работают около 30 центров информирования по реновации
22 февраля, 09:06
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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