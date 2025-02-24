https://ria.ru/20250224/ovchinskiy-2001184513.html

Овчинский: в Коптеве возводят четыре жилых комплекса по программе реновации

Овчинский: в Коптеве возводят четыре жилых комплекса по программе реновации - РИА Новости, 24.02.2025

Овчинский: в Коптеве возводят четыре жилых комплекса по программе реновации

На севере столицы в районе Коптево в рамках программы реновации строят четыре жилых комплекса, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T09:00:00+03:00

2025-02-24T09:00:00+03:00

2025-02-24T09:00:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752873_0:304:1706:1264_1920x0_80_0_0_92d7f0a060c139815edbdee82b429efe.jpg

МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. На севере столицы в районе Коптево в рамках программы реновации строят четыре жилых комплекса, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."На текущий момент в районе Коптево строят четыре жилых комплекса по программе реновации. В них предусмотрено почти две тысячи квартир с готовой улучшенной отделкой. В подъездах оборудуют помещения для консьержей и колясочные, а первые этажи будут нежилыми – там смогут открыться объекты социально-бытового назначения. Новостройки возводят в районе с уже сложившейся городской и транспортной инфраструктурой", – приводит слова Овчинского пресс-служба его департамента.Общая площадь ЖК составит более 200 тысяч "квадратов".Одна новостройка появится на Михалковской улице, вторая – в проезде Черепановых, третья - в Старокоптевском переулке, четвертая – в 3-м Михалковском переулке. Рядом с домами расположены станции "Коптево" и "Лихоборы" МЦК, а также образовательные учреждения для детей, медицинские организации, магазины и кафе.Во дворах ЖК посадят деревья и кустарники, разместят детские площадки и зоны для занятий спортом.Реновация в Москве реализуется с августа 2017 года. Согласно этой программе, планируется расселить более 5 тысяч старых домов и около миллиона человек.

https://ria.ru/20250223/ovchinskiy-2000998141.html

https://ria.ru/20250222/moskva-2000930965.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы