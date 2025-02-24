https://ria.ru/20250224/osvobozhdenie-2001321586.html

Выставка "Освобождение. Путь к Победе" откроется в Президентской академии

Выставка "Освобождение. Путь к Победе" откроется в Президентской академии - РИА Новости, 24.02.2025

Выставка "Освобождение. Путь к Победе" откроется в Президентской академии

Фотовыставка мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе", посвященная восстановлению стран Европы силами советского народа, откроется на площадке... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T17:21:00+03:00

2025-02-24T17:21:00+03:00

2025-02-24T17:21:00+03:00

социальный навигатор

европа

москва

белоруссия

алексей комиссаров

наталья тюрина

президентский фонд культурных инициатив

освобождение. путь к победе

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Фотовыставка мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе", посвященная восстановлению стран Европы силами советского народа, откроется на площадке Президентской академии в Москве.Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов, а также Белоруссии.По словам генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Романа Карманова, проект стал очень своевременным в условиях попыток фальсификации освободительной миссии Советской армии в Европе в годы Второй мировой войны."Советский Союз оказывал всю возможную помощь разным странам в восстановлении разрушенных национальных экономик, налаживании мирной жизни населения. Передача продовольствия, помощь в прокладке тысяч километров железнодорожных путей, мостов, туннелей, пунктов водоснабжения, передача автомобилей, локомотивов, строительство портовых сооружений, помощь в восстановлении домов и зданий — это только очевидная помощь европейским странам. Все это факты истории. Выставка в Президентской академии, где готовят лучшие управленческие кадры нашей страны, должна показать и напомнить, кому на самом деле обязана Восточная Европа миром", — подчеркнул Карманов.Он добавил, что фотохроника — это важнейшие культурно-исторические документы, и с ними должны познакомиться как можно больше россиян и иностранцев."В академии мы уделяем большое внимание патриотическому воспитанию молодежи, поскольку уверены: будущие управленцы должны не только эффективно решать задачи, но и ориентироваться в современных реалиях и вызовах, опираясь на опыт прошлого. Это полезно для всех нас, и, конечно, в первую очередь, для наших студентов", — сказал ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.Заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова в приветственном адресе отметила, что в основе проекта лежит уникальный фотоархив Совинформбюро 1944-1945 годов, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня"."Под обстрелами и бомбежками, порой рискуя жизнью, и на послевоенных стройках корреспонденты снимали на фотопленку реальную жизнь того времени, чтобы мы смогли увидеть эти моменты их глазами. Главным героем каждой из тысяч военных фотографий был народ, несший на своих плечах тяжкое бремя войны и победивший в этой войне. Об этом важно помнить нам и нашим детям. Сохранение исторической памяти и популяризация героического подвига советского народа лежат в основе укрепления суверенитета страны, ее развития", — подчеркнула Петрова.Как рассказали организаторы, выставка, посвященная восстановлению Европы, откроется 25 февраля и будет носить гибридный характер, сочетая в себе фото-, аудио- и видеоформаты, реализуемые инструментами новых медиа."Выставка станет одной из самых масштабных в этом проекте и пройдет как на площадке Президентской академии в Москве, так и на площадках филиалов вуза в Орле, Санкт-Петербурге, Брянске, Ростове-на-Дону, Волгограде. Мы искренне признательны академии за поддержку! С нетерпением ждем гостей и участников открытия!" — сообщила начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель спецпроекта "Освобождение. Путь к Победе" медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина."Освобождение. Путь к Победе" — это продолжение проекта 2023 года, который стал победителем национальных премий "Лучшие социальные проекты России", "За верность науке", "Лучший корпоративный музей страны".

https://sn.ria.ru/20250224/osvobozhdenie-2000725331.html

https://ria.ru/20250218/osvobozhdenie-1999862505.html

европа

москва

белоруссия

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