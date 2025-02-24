Орбан высказался о будущем Украины
Орбан: статус Украины должен регулироваться в рамках общих гарантий безопасности
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 24 фев - РИА Новости. Мирный договор по Украине должен регулировать статус остатков украинской территории, которая снова будет буферной зоной между Россией и НАТО, в рамках общих гарантий безопасности, в том числе, для стран НАТО, и решаться это будет практически без участия Евросоюза, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
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"Какова будет судьба Украины, точнее, того, что от нее останется, для Венгрии важно... На мой взгляд, мирный договор должен гарантировать безопасность Венгрии и стран-членов НАТО, в соответствии с этим должен регулироваться статус Украины, которая снова становится промежуточной зоной (между РФ и НАТО - ред.)," - сказал Орбан, открывая весеннюю сессию венгерского парламента.
По его словам, этот вопрос будут решать "не только и, возможно, не в первую очередь европейцы".
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"Однако членство Украины в Евросоюзе – исключительно европейский вопрос. Правительство уверяет парламент, что без решения венгров Украина не сможет стать членом Евросоюза. Могу сказать, что на сегодня (Украиной - ред.) не выполнено никаких условий для членства, сегодня это стало бы разрушением для венгерских аграриев и даже всей национальной экономики", - отметил венгерский премьер.
Ранее венгерский премьер в беседе с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем заявил, что идеальный вариант для Украины - стать буферной зоной между Россией и блоком НАТО, иначе украинцы потеряют свою страну.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также заявлял, что Украина действует "циничным образом" и, по-видимому, не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.