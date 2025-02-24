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Орбан высказался о будущем Украины - РИА Новости, 24.02.2025
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17:26 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/orban-2001329197.html
Орбан высказался о будущем Украины
Орбан высказался о будущем Украины - РИА Новости, 24.02.2025
Орбан высказался о будущем Украины
Мирный договор по Украине должен регулировать статус остатков украинской территории, которая снова будет буферной зоной между Россией и НАТО, в рамках общих... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T17:26:00+03:00
2025-02-24T17:26:00+03:00
в мире
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БУДАПЕШТ, 24 фев - РИА Новости. Мирный договор по Украине должен регулировать статус остатков украинской территории, которая снова будет буферной зоной между Россией и НАТО, в рамках общих гарантий безопасности, в том числе, для стран НАТО, и решаться это будет практически без участия Евросоюза, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Какова будет судьба Украины, точнее, того, что от нее останется, для Венгрии важно... На мой взгляд, мирный договор должен гарантировать безопасность Венгрии и стран-членов НАТО, в соответствии с этим должен регулироваться статус Украины, которая снова становится промежуточной зоной (между РФ и НАТО - ред.)," - сказал Орбан, открывая весеннюю сессию венгерского парламента. По его словам, этот вопрос будут решать "не только и, возможно, не в первую очередь европейцы". "Однако членство Украины в Евросоюзе – исключительно европейский вопрос. Правительство уверяет парламент, что без решения венгров Украина не сможет стать членом Евросоюза. Могу сказать, что на сегодня (Украиной - ред.) не выполнено никаких условий для членства, сегодня это стало бы разрушением для венгерских аграриев и даже всей национальной экономики", - отметил венгерский премьер. Ранее венгерский премьер в беседе с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем заявил, что идеальный вариант для Украины - стать буферной зоной между Россией и блоком НАТО, иначе украинцы потеряют свою страну. Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также заявлял, что Украина действует "циничным образом" и, по-видимому, не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.
https://ria.ru/20250224/uoltts-2001319110.html
https://ria.ru/20250224/siyyarto-2001313870.html
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в мире, украина, россия, венгрия, виктор орбан, петер сийярто, нато, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Венгрия, Виктор Орбан, Петер Сийярто, НАТО, Евросоюз
Орбан высказался о будущем Украины

Орбан: статус Украины должен регулироваться в рамках общих гарантий безопасности

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 24 фев - РИА Новости. Мирный договор по Украине должен регулировать статус остатков украинской территории, которая снова будет буферной зоной между Россией и НАТО, в рамках общих гарантий безопасности, в том числе, для стран НАТО, и решаться это будет практически без участия Евросоюза, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«
"Какова будет судьба Украины, точнее, того, что от нее останется, для Венгрии важно... На мой взгляд, мирный договор должен гарантировать безопасность Венгрии и стран-членов НАТО, в соответствии с этим должен регулироваться статус Украины, которая снова становится промежуточной зоной (между РФ и НАТО - ред.)," - сказал Орбан, открывая весеннюю сессию венгерского парламента.
Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Советник Трампа озвучил позицию США по членству Украины в НАТО
Вчера, 16:40
По его словам, этот вопрос будут решать "не только и, возможно, не в первую очередь европейцы".
«
"Однако членство Украины в Евросоюзе – исключительно европейский вопрос. Правительство уверяет парламент, что без решения венгров Украина не сможет стать членом Евросоюза. Могу сказать, что на сегодня (Украиной - ред.) не выполнено никаких условий для членства, сегодня это стало бы разрушением для венгерских аграриев и даже всей национальной экономики", - отметил венгерский премьер.
Ранее венгерский премьер в беседе с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем заявил, что идеальный вариант для Украины - стать буферной зоной между Россией и блоком НАТО, иначе украинцы потеряют свою страну.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также заявлял, что Украина действует "циничным образом" и, по-видимому, не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Сийярто рассказал о позиции ЕС по вступлению Украины в НАТО
Вчера, 16:16
 
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