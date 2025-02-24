https://ria.ru/20250224/orban-2001329197.html

Орбан высказался о будущем Украины

Орбан высказался о будущем Украины - РИА Новости, 24.02.2025

Орбан высказался о будущем Украины

Мирный договор по Украине должен регулировать статус остатков украинской территории, которая снова будет буферной зоной между Россией и НАТО, в рамках общих... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T17:26:00+03:00

2025-02-24T17:26:00+03:00

2025-02-24T17:26:00+03:00

в мире

украина

россия

венгрия

виктор орбан

петер сийярто

нато

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156036/90/1560369040_0:0:2891:1627_1920x0_80_0_0_e463a95d43cd8d394b21e6cd2bc58e16.jpg

БУДАПЕШТ, 24 фев - РИА Новости. Мирный договор по Украине должен регулировать статус остатков украинской территории, которая снова будет буферной зоной между Россией и НАТО, в рамках общих гарантий безопасности, в том числе, для стран НАТО, и решаться это будет практически без участия Евросоюза, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Какова будет судьба Украины, точнее, того, что от нее останется, для Венгрии важно... На мой взгляд, мирный договор должен гарантировать безопасность Венгрии и стран-членов НАТО, в соответствии с этим должен регулироваться статус Украины, которая снова становится промежуточной зоной (между РФ и НАТО - ред.)," - сказал Орбан, открывая весеннюю сессию венгерского парламента. По его словам, этот вопрос будут решать "не только и, возможно, не в первую очередь европейцы". "Однако членство Украины в Евросоюзе – исключительно европейский вопрос. Правительство уверяет парламент, что без решения венгров Украина не сможет стать членом Евросоюза. Могу сказать, что на сегодня (Украиной - ред.) не выполнено никаких условий для членства, сегодня это стало бы разрушением для венгерских аграриев и даже всей национальной экономики", - отметил венгерский премьер. Ранее венгерский премьер в беседе с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем заявил, что идеальный вариант для Украины - стать буферной зоной между Россией и блоком НАТО, иначе украинцы потеряют свою страну. Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также заявлял, что Украина действует "циничным образом" и, по-видимому, не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

https://ria.ru/20250224/uoltts-2001319110.html

https://ria.ru/20250224/siyyarto-2001313870.html

украина

россия

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, венгрия, виктор орбан, петер сийярто, нато, евросоюз