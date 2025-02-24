https://ria.ru/20250224/nelegaly-2001286939.html

США планируют высылать нелегалов под новым предлогом

США планируют высылать нелегалов под новым предлогом - РИА Новости, 24.02.2025

США планируют высылать нелегалов под новым предлогом

Администрация президента США Дональда Трампа планирует внедрить правила, которые позволят высылать из страны нелегальных мигрантов на основании якобы угрозы... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T14:42:00+03:00

2025-02-24T14:42:00+03:00

2025-02-24T14:42:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует внедрить правила, которые позволят высылать из страны нелегальных мигрантов на основании якобы угрозы распространения ими инфекционных заболеваний, сообщает телеканал CBS со ссылкой на внутренние документы. "Ссылаясь на опасения, что нелегальные мигранты могут распространять инфекционные заболевания, такие как туберкулез, Центры по контролю и профилактике заболеваний минздрава США (CDC) планируют издать указ, согласно которому мигранты, пытающиеся нелегально попасть в США, будут считаться угрозой для здоровья населения... Новая мера будет ссылаться на... ("Раздел 42 - ред."), чтобы уполномочить чиновников высылать мигрантов без каких-либо процедур, предусмотренных федеральным иммиграционным законодательством", - говорится в сообщении телеканала. По данным CBS, чиновники рассматривают возможность восстановления нормы "Раздел 42", введенной во время первого президентского срока Трампа и позволявшей властям высылать мигрантов, прибывающих из регионов с высоким риском заражения коронавирусом. Срок действия нормы истек 11 мая 2023 года. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.

https://ria.ru/20250208/mvd-1998098172.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, дональд трамп, министерство здравоохранения сша