Рейтинг@Mail.ru
Трамп узрел настоящее лицо Зеленского, заявил Небензя - РИА Новости, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:58 24.02.2025 (обновлено: 18:59 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/nebenzya-2001345746.html
Трамп узрел настоящее лицо Зеленского, заявил Небензя
Трамп узрел настоящее лицо Зеленского, заявил Небензя - РИА Новости, 24.02.2025
Трамп узрел настоящее лицо Зеленского, заявил Небензя
Администрация Дональда Трампа "узрела" настоящее лицо Владимира Зеленского и осознала, что он не заинтересован в мире, заявил постпред России при ООН Василий... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T18:58:00+03:00
2025-02-24T18:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир зеленский
василий небензя
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999799520_0:20:2814:1603_1920x0_80_0_0_31b7e3912e45a4582d93a049b36b0247.jpg
ООН, 24 фев – РИА Новости. Администрация Дональда Трампа "узрела" настоящее лицо Владимира Зеленского и осознала, что он не заинтересован в мире, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "Пришедшая к власти республиканская администрация во главе с президентом Трампом наконец-то узрела настоящее лицо просроченного украинского президента, осознала, что он абсолютно не заинтересован в мире в своей стране, так как всеми силами цепляется за власть и боится демократических выборов, на которых у него нет шансов", – сказал Небензя с трибуны ГА ООН. Президент США Дональд Трамп 19 февраля назвал Зеленского "диктатором без выборов". Он добавил, что глава киевского режима плохо справлялся даже с работой комедианта, затем выпрашивал у США деньги для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20250224/zelenskiy-2001338752.html
https://ria.ru/20250224/nebenzya-2001344262.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999799520_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6faf53942a925711e6712ddbccdde3c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, василий небензя, оон, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Василий Небензя, ООН, Верховная Рада Украины
Трамп узрел настоящее лицо Зеленского, заявил Небензя

Небензя: Трамп осознал, что Зеленский не заинтересован в мире

© AP Photo / Sven Hoppe/DPAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Sven Hoppe/DPA
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 24 фев – РИА Новости. Администрация Дональда Трампа "узрела" настоящее лицо Владимира Зеленского и осознала, что он не заинтересован в мире, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
"Пришедшая к власти республиканская администрация во главе с президентом Трампом наконец-то узрела настоящее лицо просроченного украинского президента, осознала, что он абсолютно не заинтересован в мире в своей стране, так как всеми силами цепляется за власть и боится демократических выборов, на которых у него нет шансов", – сказал Небензя с трибуны ГА ООН.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
ABC раскрыл планы некоторых приближенных Трампа в отношении Зеленского
Вчера, 18:13
Президент США Дональд Трамп 19 февраля назвал Зеленского "диктатором без выборов". Он добавил, что глава киевского режима плохо справлялся даже с работой комедианта, затем выпрашивал у США деньги для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Небензя оценил подготовленный США проект ГА ООН по Украине
Вчера, 18:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВасилий НебензяООНВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала