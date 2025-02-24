https://ria.ru/20250224/nebenzya-2001345746.html

Трамп узрел настоящее лицо Зеленского, заявил Небензя

Трамп узрел настоящее лицо Зеленского, заявил Небензя - РИА Новости, 24.02.2025

Трамп узрел настоящее лицо Зеленского, заявил Небензя

Администрация Дональда Трампа "узрела" настоящее лицо Владимира Зеленского и осознала, что он не заинтересован в мире, заявил постпред России при ООН Василий... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T18:58:00+03:00

2025-02-24T18:58:00+03:00

2025-02-24T18:59:00+03:00

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ООН, 24 фев – РИА Новости. Администрация Дональда Трампа "узрела" настоящее лицо Владимира Зеленского и осознала, что он не заинтересован в мире, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "Пришедшая к власти республиканская администрация во главе с президентом Трампом наконец-то узрела настоящее лицо просроченного украинского президента, осознала, что он абсолютно не заинтересован в мире в своей стране, так как всеми силами цепляется за власть и боится демократических выборов, на которых у него нет шансов", – сказал Небензя с трибуны ГА ООН. Президент США Дональд Трамп 19 февраля назвал Зеленского "диктатором без выборов". Он добавил, что глава киевского режима плохо справлялся даже с работой комедианта, затем выпрашивал у США деньги для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20250224/zelenskiy-2001338752.html

https://ria.ru/20250224/nebenzya-2001344262.html

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