https://ria.ru/20250224/nebenzya-2001345746.html
Трамп узрел настоящее лицо Зеленского, заявил Небензя
Трамп узрел настоящее лицо Зеленского, заявил Небензя - РИА Новости, 24.02.2025
Трамп узрел настоящее лицо Зеленского, заявил Небензя
Администрация Дональда Трампа "узрела" настоящее лицо Владимира Зеленского и осознала, что он не заинтересован в мире, заявил постпред России при ООН Василий... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T18:58:00+03:00
2025-02-24T18:58:00+03:00
2025-02-24T18:59:00+03:00
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ООН, 24 фев – РИА Новости. Администрация Дональда Трампа "узрела" настоящее лицо Владимира Зеленского и осознала, что он не заинтересован в мире, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "Пришедшая к власти республиканская администрация во главе с президентом Трампом наконец-то узрела настоящее лицо просроченного украинского президента, осознала, что он абсолютно не заинтересован в мире в своей стране, так как всеми силами цепляется за власть и боится демократических выборов, на которых у него нет шансов", – сказал Небензя с трибуны ГА ООН. Президент США Дональд Трамп 19 февраля назвал Зеленского "диктатором без выборов". Он добавил, что глава киевского режима плохо справлялся даже с работой комедианта, затем выпрашивал у США деньги для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20250224/zelenskiy-2001338752.html
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Трамп узрел настоящее лицо Зеленского, заявил Небензя
Небензя: Трамп осознал, что Зеленский не заинтересован в мире