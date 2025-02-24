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Небензя оценил подготовленный США проект ГА ООН по Украине - РИА Новости, 24.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:48 24.02.2025 (обновлено: 19:14 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/nebenzya-2001344262.html
Небензя оценил подготовленный США проект ГА ООН по Украине
Небензя оценил подготовленный США проект ГА ООН по Украине - РИА Новости, 24.02.2025
Небензя оценил подготовленный США проект ГА ООН по Украине
Подготовленный США проект резолюции ГА ООН по Украине - "шаг в правильном направлении", заявил постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T18:48:00+03:00
2025-02-24T19:14:00+03:00
в мире
специальная военная операция на украине
сша
украина
россия
василий небензя
марко рубио
оон
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ООН, 24 фев – РИА Новости. Подготовленный США проект резолюции ГА ООН по Украине - "шаг в правильном направлении", заявил постпред России при ООН Василий Небензя."Этот текст, безусловно, шаг в правильном направлении", – сказал Небензя с трибуны ГА ООН.По его словам, Россия внесла в текст проекта поправку о необходимости устранения коренных причин украинского кризиса."С тем, чтобы эта инициатива в полной мере соответствовала пониманиям, достигнутым в ходе российско-американских контактов на высшем и высоком уровнях, мы внесли в него поправку о необходимости устранения коренных причин украинского кризиса", – добавил он, призвав проголосовать за поправку.При этом российский дипломат призвал проголосовать против антироссийского проекта резолюции ГА ООН по Украине. "Не дайте себя обмануть, проголосуйте против украинского проекта, примите верное решение", - заявил Небензя.Западный проект резолюции в 2025 году лишился основного соавтора, США, которые неизменно с начала спецоперации поддерживали антироссийскую риторику в ооновских документах. Проект западников требует от России "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины" и в одностороннем порядке призывает к прекращению боевых действий. В авторах по традиции западные союзники Украины: Британия, Франция, ФРГ, Канада, Швейцария, Польша страны Прибалтики и другие. Кроме США.Вашингтон же, отказавшись быть соавтором проекта антироссийской резолюции, предложил свой, нейтральный. США в документе не используют излюбленные Западом формулировки и называют конфликт "российско-украинским". Госсекретарь США Марко Рубио уже назвал соответствующий проект "историческим". Также США проектом просят о скорейшем прекращении "конфликта" и призывают к прочному миру между Украиной и Россией. Москва, к слову, внесла поправку к американскому проекту резолюции с призывом "устранения коренных причин" кризиса.Оба документа вынесут на голосование позднее в понедельник.
https://ria.ru/20250224/nebenzya-2001345746.html
https://ria.ru/20250224/ssha-2001342789.html
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в мире, сша, украина, россия, василий небензя, марко рубио, оон
В мире, Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Россия, Василий Небензя, Марко Рубио, ООН
Небензя оценил подготовленный США проект ГА ООН по Украине

Небензя назвал проект ГА ООН по Украине от США шагом в правильном направлении

© AP Photo / Seth WenigПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Постпред России при ООН Василий Небензя . Архивное фото
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ООН, 24 фев – РИА Новости. Подготовленный США проект резолюции ГА ООН по Украине - "шаг в правильном направлении", заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
"Этот текст, безусловно, шаг в правильном направлении", – сказал Небензя с трибуны ГА ООН.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Трамп узрел настоящее лицо Зеленского, заявил Небензя
Вчера, 18:58
По его словам, Россия внесла в текст проекта поправку о необходимости устранения коренных причин украинского кризиса.
"С тем, чтобы эта инициатива в полной мере соответствовала пониманиям, достигнутым в ходе российско-американских контактов на высшем и высоком уровнях, мы внесли в него поправку о необходимости устранения коренных причин украинского кризиса", – добавил он, призвав проголосовать за поправку.
При этом российский дипломат призвал проголосовать против антироссийского проекта резолюции ГА ООН по Украине. "Не дайте себя обмануть, проголосуйте против украинского проекта, примите верное решение", - заявил Небензя.
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
США призвали отозвать антироссийскую резолюцию ГА ООН по Украине
Вчера, 18:35
Западный проект резолюции в 2025 году лишился основного соавтора, США, которые неизменно с начала спецоперации поддерживали антироссийскую риторику в ооновских документах. Проект западников требует от России "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины" и в одностороннем порядке призывает к прекращению боевых действий. В авторах по традиции западные союзники Украины: Британия, Франция, ФРГ, Канада, Швейцария, Польша страны Прибалтики и другие. Кроме США.
Вашингтон же, отказавшись быть соавтором проекта антироссийской резолюции, предложил свой, нейтральный. США в документе не используют излюбленные Западом формулировки и называют конфликт "российско-украинским". Госсекретарь США Марко Рубио уже назвал соответствующий проект "историческим". Также США проектом просят о скорейшем прекращении "конфликта" и призывают к прочному миру между Украиной и Россией. Москва, к слову, внесла поправку к американскому проекту резолюции с призывом "устранения коренных причин" кризиса.
Оба документа вынесут на голосование позднее в понедельник.
США впервые не направили ни одного представителя на открытие сессии высокого уровня СПЧ ООН - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
США впервые не направили представителей на открытие сессии Совета ООН
Вчера, 11:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияВасилий НебензяМарко РубиоООН
 
 
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