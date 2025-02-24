Небензя оценил подготовленный США проект ГА ООН по Украине
Небензя назвал проект ГА ООН по Украине от США шагом в правильном направлении
© AP Photo / Seth WenigПостпред России при ООН Василий Небензя
© AP Photo / Seth Wenig
Постпред России при ООН Василий Небензя . Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 24 фев – РИА Новости. Подготовленный США проект резолюции ГА ООН по Украине - "шаг в правильном направлении", заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
По его словам, Россия внесла в текст проекта поправку о необходимости устранения коренных причин украинского кризиса.
"С тем, чтобы эта инициатива в полной мере соответствовала пониманиям, достигнутым в ходе российско-американских контактов на высшем и высоком уровнях, мы внесли в него поправку о необходимости устранения коренных причин украинского кризиса", – добавил он, призвав проголосовать за поправку.
При этом российский дипломат призвал проголосовать против антироссийского проекта резолюции ГА ООН по Украине. "Не дайте себя обмануть, проголосуйте против украинского проекта, примите верное решение", - заявил Небензя.
Западный проект резолюции в 2025 году лишился основного соавтора, США, которые неизменно с начала спецоперации поддерживали антироссийскую риторику в ооновских документах. Проект западников требует от России "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины" и в одностороннем порядке призывает к прекращению боевых действий. В авторах по традиции западные союзники Украины: Британия, Франция, ФРГ, Канада, Швейцария, Польша страны Прибалтики и другие. Кроме США.
Вашингтон же, отказавшись быть соавтором проекта антироссийской резолюции, предложил свой, нейтральный. США в документе не используют излюбленные Западом формулировки и называют конфликт "российско-украинским". Госсекретарь США Марко Рубио уже назвал соответствующий проект "историческим". Также США проектом просят о скорейшем прекращении "конфликта" и призывают к прочному миру между Украиной и Россией. Москва, к слову, внесла поправку к американскому проекту резолюции с призывом "устранения коренных причин" кризиса.
Оба документа вынесут на голосование позднее в понедельник.