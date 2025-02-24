https://ria.ru/20250224/nebenzya-2001344262.html

Небензя оценил подготовленный США проект ГА ООН по Украине

Небензя оценил подготовленный США проект ГА ООН по Украине - РИА Новости, 24.02.2025

Небензя оценил подготовленный США проект ГА ООН по Украине

Подготовленный США проект резолюции ГА ООН по Украине - "шаг в правильном направлении", заявил постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T18:48:00+03:00

2025-02-24T18:48:00+03:00

2025-02-24T19:14:00+03:00

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ООН, 24 фев – РИА Новости. Подготовленный США проект резолюции ГА ООН по Украине - "шаг в правильном направлении", заявил постпред России при ООН Василий Небензя."Этот текст, безусловно, шаг в правильном направлении", – сказал Небензя с трибуны ГА ООН.По его словам, Россия внесла в текст проекта поправку о необходимости устранения коренных причин украинского кризиса."С тем, чтобы эта инициатива в полной мере соответствовала пониманиям, достигнутым в ходе российско-американских контактов на высшем и высоком уровнях, мы внесли в него поправку о необходимости устранения коренных причин украинского кризиса", – добавил он, призвав проголосовать за поправку.При этом российский дипломат призвал проголосовать против антироссийского проекта резолюции ГА ООН по Украине. "Не дайте себя обмануть, проголосуйте против украинского проекта, примите верное решение", - заявил Небензя.Западный проект резолюции в 2025 году лишился основного соавтора, США, которые неизменно с начала спецоперации поддерживали антироссийскую риторику в ооновских документах. Проект западников требует от России "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины" и в одностороннем порядке призывает к прекращению боевых действий. В авторах по традиции западные союзники Украины: Британия, Франция, ФРГ, Канада, Швейцария, Польша страны Прибалтики и другие. Кроме США.Вашингтон же, отказавшись быть соавтором проекта антироссийской резолюции, предложил свой, нейтральный. США в документе не используют излюбленные Западом формулировки и называют конфликт "российско-украинским". Госсекретарь США Марко Рубио уже назвал соответствующий проект "историческим". Также США проектом просят о скорейшем прекращении "конфликта" и призывают к прочному миру между Украиной и Россией. Москва, к слову, внесла поправку к американскому проекту резолюции с призывом "устранения коренных причин" кризиса.Оба документа вынесут на голосование позднее в понедельник.

https://ria.ru/20250224/nebenzya-2001345746.html

https://ria.ru/20250224/ssha-2001342789.html

https://ria.ru/20250224/ssha-2001235605.html

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