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Небензя назвал капитуляцию киевского режима вопросом времени - РИА Новости, 24.02.2025
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18:39 24.02.2025 (обновлено: 18:53 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/nebenzya-2001343355.html
Небензя назвал капитуляцию киевского режима вопросом времени
Небензя назвал капитуляцию киевского режима вопросом времени - РИА Новости, 24.02.2025
Небензя назвал капитуляцию киевского режима вопросом времени
Капитуляция киевского режима является лишь вопросом времени, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T18:39:00+03:00
2025-02-24T18:53:00+03:00
василий небензя
украина
в мире
россия
оон
нато
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ООН, 24 фев – РИА Новости. Капитуляция киевского режима является лишь вопросом времени, заявил постпред России при ООН Василий Небензя."Украина стала чем-то вроде частной военной компании, воюющей за западные геополитические интересы, а конфликт стал классической прокси-войной России со странами НАТО. Несмотря на это, украинская армия понесла катастрофические потери, и капитуляция киевского режима стала лишь вопросом времени", – сказал Небензя с трибуны ГА ООН.
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василий небензя, украина, в мире, россия, оон, нато, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Василий Небензя, Украина, В мире, Россия, ООН, НАТО, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Небензя назвал капитуляцию киевского режима вопросом времени

Небензя заявил, что капитуляция киевского режима стала лишь вопросом времени

© AP Photo / Seth WenigВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Василий Небензя . Архивное фото
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ООН, 24 фев – РИА Новости. Капитуляция киевского режима является лишь вопросом времени, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
«
"Украина стала чем-то вроде частной военной компании, воюющей за западные геополитические интересы, а конфликт стал классической прокси-войной России со странами НАТО. Несмотря на это, украинская армия понесла катастрофические потери, и капитуляция киевского режима стала лишь вопросом времени", – сказал Небензя с трибуны ГА ООН.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
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Василий НебензяУкраинаВ миреРоссияООННАТОПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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