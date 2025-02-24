https://ria.ru/20250224/nebenzya-2001343355.html
Небензя назвал капитуляцию киевского режима вопросом времени
Небензя назвал капитуляцию киевского режима вопросом времени - РИА Новости, 24.02.2025
Небензя назвал капитуляцию киевского режима вопросом времени
Капитуляция киевского режима является лишь вопросом времени, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T18:39:00+03:00
2025-02-24T18:39:00+03:00
2025-02-24T18:53:00+03:00
василий небензя
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ООН, 24 фев – РИА Новости. Капитуляция киевского режима является лишь вопросом времени, заявил постпред России при ООН Василий Небензя."Украина стала чем-то вроде частной военной компании, воюющей за западные геополитические интересы, а конфликт стал классической прокси-войной России со странами НАТО. Несмотря на это, украинская армия понесла катастрофические потери, и капитуляция киевского режима стала лишь вопросом времени", – сказал Небензя с трибуны ГА ООН.
https://ria.ru/20250221/tramp-2000651567.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Небензя назвал капитуляцию киевского режима вопросом времени
Небензя заявил, что капитуляция киевского режима стала лишь вопросом времени