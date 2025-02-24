https://ria.ru/20250224/naemniki-2001207649.html
Под удары в Черкассах попали иностранные наемники ВСУ, сообщили в подполье
Под удары в Черкассах попали иностранные наемники ВСУ, сообщили в подполье - РИА Новости, 24.02.2025
Под удары в Черкассах попали иностранные наемники ВСУ, сообщили в подполье
Под удары в Черкассах попали иностранные наемники ВСУ, в том числе французы и прибалты, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T09:31:00+03:00
2025-02-24T09:31:00+03:00
2025-02-24T09:43:00+03:00
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Под удары в Черкассах попали иностранные наемники ВСУ, в том числе французы и прибалты, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Черкассы – три качественных попадания. После одного из них в 00.40 (мск) больницы начали наполняться иностранцами в камуфляже. Пишут, что есть французы, но в основном "какие-то прибалты", - заявил Лебедев.Также, по данным информаторов Лебедева, в 00.25 мск в районе Черкасс был зафиксирован удар с последующей "серьезной" вторичной детонацией. Взрыв слышали со стороны аэропорта, информаторы предполагают, что целью удара был приборостроительный завод. По неподтвержденным пока данным, также было поражено административное здание, связанное с черкасской территориальной обороной.
https://ria.ru/20250218/naemnik-1999951095.html
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вооруженные силы украины, черкассы
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Черкассы
Под удары в Черкассах попали иностранные наемники ВСУ, сообщили в подполье
Под удары в Черкассах попали наемники ВСУ, в том числе французы и прибалты