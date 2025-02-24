https://ria.ru/20250224/mvd-2001309590.html

Правительство одобрило проект об оценке эффективности автошкол

Правительство одобрило проект об оценке эффективности автошкол - РИА Новости, 24.02.2025

Правительство одобрило проект об оценке эффективности автошкол

Кабмин одобрил законопроект о разработке Министерством внутренних дел РФ показателей эффективности автошкол, сообщил РИА Новости источник в правительстве РФ. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T16:03:00+03:00

2025-02-24T16:03:00+03:00

2025-02-24T16:03:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Кабмин одобрил законопроект о разработке Министерством внутренних дел РФ показателей эффективности автошкол, сообщил РИА Новости источник в правительстве РФ. "Одобрен", - сказал собеседник агентства. Согласно пояснительной записке, которая есть в распоряжении агентства, предлагается предусмотреть разработку министерством внутренних дел РФ перечня показателей, критериев и периодичности оценки эффективности работы автошкол, поскольку в распоряжении ведомства есть сведения о результатах сдачи экзаменов, а также о состоянии аварийности по вине начинающих водителей.

https://ria.ru/20240306/prava-1769497671.html

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