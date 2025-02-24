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Правительство одобрило проект об оценке эффективности автошкол - РИА Новости, 24.02.2025
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16:03 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/mvd-2001309590.html
Правительство одобрило проект об оценке эффективности автошкол
Правительство одобрило проект об оценке эффективности автошкол - РИА Новости, 24.02.2025
Правительство одобрило проект об оценке эффективности автошкол
Кабмин одобрил законопроект о разработке Министерством внутренних дел РФ показателей эффективности автошкол, сообщил РИА Новости источник в правительстве РФ. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T16:03:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Кабмин одобрил законопроект о разработке Министерством внутренних дел РФ показателей эффективности автошкол, сообщил РИА Новости источник в правительстве РФ. "Одобрен", - сказал собеседник агентства. Согласно пояснительной записке, которая есть в распоряжении агентства, предлагается предусмотреть разработку министерством внутренних дел РФ перечня показателей, критериев и периодичности оценки эффективности работы автошкол, поскольку в распоряжении ведомства есть сведения о результатах сдачи экзаменов, а также о состоянии аварийности по вине начинающих водителей.
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общество, россия, авто
Общество, Россия, Авто
Правительство одобрило проект об оценке эффективности автошкол

Кабмин одобрил проект о разработке МВД показателей эффективности автошкол

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВо время занятий в автошколе
Во время занятий в автошколе - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Во время занятий в автошколе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Кабмин одобрил законопроект о разработке Министерством внутренних дел РФ показателей эффективности автошкол, сообщил РИА Новости источник в правительстве РФ.
"Одобрен", - сказал собеседник агентства.
Согласно пояснительной записке, которая есть в распоряжении агентства, предлагается предусмотреть разработку министерством внутренних дел РФ перечня показателей, критериев и периодичности оценки эффективности работы автошкол, поскольку в распоряжении ведомства есть сведения о результатах сдачи экзаменов, а также о состоянии аварийности по вине начинающих водителей.
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