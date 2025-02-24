https://ria.ru/20250224/muzhchina-2001349934.html

В белгородском селе при атаке украинского дрона пострадал мужчина

В белгородском селе при атаке украинского дрона пострадал мужчина - РИА Новости, 24.02.2025

В белгородском селе при атаке украинского дрона пострадал мужчина

Мужчина ранен в результате атаки дрона ВСУ по территории частного дома в селе Тишанка Волоконовского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T19:21:00+03:00

2025-02-24T19:21:00+03:00

2025-02-24T19:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 24 фев - РИА Новости. Мужчина ранен в результате атаки дрона ВСУ по территории частного дома в селе Тишанка Волоконовского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В селе Тишанка в результате атаки дрона по территории частного домовладения ранен мужчина. Пострадавшего со множественными осколочными ранениями ног бригада СМП доставляет в Валуйскую ЦРБ", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что оперативные службы работают на месте.

https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000535469.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков