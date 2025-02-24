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В белгородском селе при атаке украинского дрона пострадал мужчина - РИА Новости, 24.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:21 24.02.2025 (обновлено: 19:25 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/muzhchina-2001349934.html
В белгородском селе при атаке украинского дрона пострадал мужчина
В белгородском селе при атаке украинского дрона пострадал мужчина - РИА Новости, 24.02.2025
В белгородском селе при атаке украинского дрона пострадал мужчина
Мужчина ранен в результате атаки дрона ВСУ по территории частного дома в селе Тишанка Волоконовского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T19:21:00+03:00
2025-02-24T19:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 24 фев - РИА Новости. Мужчина ранен в результате атаки дрона ВСУ по территории частного дома в селе Тишанка Волоконовского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В селе Тишанка в результате атаки дрона по территории частного домовладения ранен мужчина. Пострадавшего со множественными осколочными ранениями ног бригада СМП доставляет в Валуйскую ЦРБ", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что оперативные службы работают на месте.
https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000535469.html
белгородская область
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Вячеслав Гладков
В белгородском селе при атаке украинского дрона пострадал мужчина

Гладков: в белгородском селе Тишанка при атаке БПЛА на частный дом ранен мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 24 фев - РИА Новости. Мужчина ранен в результате атаки дрона ВСУ по территории частного дома в селе Тишанка Волоконовского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«
"В селе Тишанка в результате атаки дрона по территории частного домовладения ранен мужчина. Пострадавшего со множественными осколочными ранениями ног бригада СМП доставляет в Валуйскую ЦРБ", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что оперативные службы работают на месте.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
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