https://ria.ru/20250224/moskva-2001280185.html

Путин и Си Цзиньпин подтвердили график встреч на высшем уровне

Путин и Си Цзиньпин подтвердили график встреч на высшем уровне - РИА Новости, 24.02.2025

Путин и Си Цзиньпин подтвердили график встреч на высшем уровне

В разговоре президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина подтвержден график встреч на высшем уровне, в том числе в связи с празднованием в... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T14:25:00+03:00

2025-02-24T14:25:00+03:00

2025-02-24T14:26:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

в мире

день победы

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В разговоре президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина подтвержден график встреч на высшем уровне, в том числе в связи с празднованием в Москве 80-летия Победы, сообщила пресс-служба Кремля. "Также подтвержден график предстоящих встреч на высшем уровне в связи с празднованием в Москве 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, предстоящим саммитом Шанхайской организации сотрудничества и торжественными мероприятиями в Пекине по случаю 80-й годовщины Победы над Японией и завершения Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250224/peregovory-2001269597.html

москва

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