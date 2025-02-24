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Путин и Си Цзиньпин подтвердили график встреч на высшем уровне
Путин и Си Цзиньпин подтвердили график встреч на высшем уровне - РИА Новости, 24.02.2025
Путин и Си Цзиньпин подтвердили график встреч на высшем уровне
В разговоре президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина подтвержден график встреч на высшем уровне, в том числе в связи с празднованием в... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T14:25:00+03:00
2025-02-24T14:25:00+03:00
2025-02-24T14:26:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
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владимир путин
си цзиньпин
в мире
день победы
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В разговоре президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина подтвержден график встреч на высшем уровне, в том числе в связи с празднованием в Москве 80-летия Победы, сообщила пресс-служба Кремля. "Также подтвержден график предстоящих встреч на высшем уровне в связи с празднованием в Москве 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, предстоящим саммитом Шанхайской организации сотрудничества и торжественными мероприятиями в Пекине по случаю 80-й годовщины Победы над Японией и завершения Второй мировой войны", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250224/peregovory-2001269597.html
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москва, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, в мире, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, В мире, День Победы
Путин и Си Цзиньпин подтвердили график встреч на высшем уровне
Путин и Си Цзиньпин подтвердили график встреч на фоне 80-летия Победы в Москве