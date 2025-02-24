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На Камчатке пенсионерка перевела мошенникам 20 миллионов рублей - РИА Новости, 24.02.2025
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03:07 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/moshenniki-2001190290.html
На Камчатке пенсионерка перевела мошенникам 20 миллионов рублей
На Камчатке пенсионерка перевела мошенникам 20 миллионов рублей - РИА Новости, 24.02.2025
На Камчатке пенсионерка перевела мошенникам 20 миллионов рублей
Полиция на Камчатке возбудила уголовное дело по факту мошенничества, в результате которого пенсионерка из Петропавловска-Камчатского перевела неизвестным 20... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T03:07:00+03:00
2025-02-24T03:07:00+03:00
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 фев – РИА Новости. Полиция на Камчатке возбудила уголовное дело по факту мошенничества, в результате которого пенсионерка из Петропавловска-Камчатского перевела неизвестным 20 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УМВД региона. "Семидесятилетней пенсионерке позвонили неизвестные и сообщили, что ее денежные средства находятся под угрозой, убедив женщину перевести деньги на "безопасный счет" для якобы предотвращения финансирования различных террористических организаций. Ущерб составил более 20 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Уголовное дело расследуется по статье 159 УК РФ "Мошенничество".
https://ria.ru/20250207/pensionerka-1997986597.html
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происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, россия
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Россия
На Камчатке пенсионерка перевела мошенникам 20 миллионов рублей

В Петропавловске-Камчатском пенсионерка перевела мошенникам 20 миллионов рублей

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкТелефон в дежурной части УВД
Телефон в дежурной части УВД - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 фев – РИА Новости. Полиция на Камчатке возбудила уголовное дело по факту мошенничества, в результате которого пенсионерка из Петропавловска-Камчатского перевела неизвестным 20 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УМВД региона.
"Семидесятилетней пенсионерке позвонили неизвестные и сообщили, что ее денежные средства находятся под угрозой, убедив женщину перевести деньги на "безопасный счет" для якобы предотвращения финансирования различных террористических организаций. Ущерб составил более 20 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Уголовное дело расследуется по статье 159 УК РФ "Мошенничество".
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Пенсионерка из Магадана перевела мошенникам 17 миллионов рублей
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ПроисшествияКамчаткаПетропавловск-КамчатскийРоссия
 
 
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