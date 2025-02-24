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Минобороны предъявило разработчику снарядов НИМИ шесть исков - РИА Новости, 24.02.2025
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10:54 24.02.2025 (обновлено: 14:31 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/minoborony-2001225453.html
Минобороны предъявило разработчику снарядов НИМИ шесть исков
Минобороны предъявило разработчику снарядов НИМИ шесть исков - РИА Новости, 24.02.2025
Минобороны предъявило разработчику снарядов НИМИ шесть исков
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал шесть исков Министерства обороны к АО "Научно-исследовательский машиностроительный институт имени В. В. Бахирева" —... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T10:54:00+03:00
2025-02-24T14:31:00+03:00
москва
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал шесть исков Министерства обороны к АО "Научно-исследовательский машиностроительный институт имени В. В. Бахирева" — разработчику снарядов, следует из картотеки арбитражных дел. Все иски поступили в суд 21 февраля, к рассмотрению их пока не приняли. В карточках не указывается ни предмет, ни основания исковых требований. Стороны уже не раз судились. Так, в октябре вступило в силу решение о взыскании с НИМИ имени Бахирева более шести миллионов рублей неустойки по госконтракту 2017 года на модернизация 115-миллиметровых танковых выстрелов. А в конце того же месяца Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению три иска Минобороны в общей сложности на 29 миллионов рублей.НИМИ имени Бахирева разрабатывает боеприпасы для танковой, морской и полевой артиллерии.
https://ria.ru/20250224/minoborony-2001206837.html
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москва, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Москва, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Минобороны предъявило разработчику снарядов НИМИ шесть исков

Минобороны РФ предъявило разработчику снарядов НИМИ им. Бахирева шесть исков

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал шесть исков Министерства обороны к АО "Научно-исследовательский машиностроительный институт имени В. В. Бахирева" — разработчику снарядов, следует из картотеки арбитражных дел.
Все иски поступили в суд 21 февраля, к рассмотрению их пока не приняли. В карточках не указывается ни предмет, ни основания исковых требований.
Стороны уже не раз судились. Так, в октябре вступило в силу решение о взыскании с НИМИ имени Бахирева более шести миллионов рублей неустойки по госконтракту 2017 года на модернизация 115-миллиметровых танковых выстрелов. А в конце того же месяца Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению три иска Минобороны в общей сложности на 29 миллионов рублей.
НИМИ имени Бахирева разрабатывает боеприпасы для танковой, морской и полевой артиллерии.
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