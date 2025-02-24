https://ria.ru/20250224/minoborony-2001206837.html

Минобороны просит суд переписать на Россию патенты изобретателя из Рязани

Минобороны просит суд переписать на Россию патенты изобретателя из Рязани - РИА Новости, 24.02.2025

Минобороны просит суд переписать на Россию патенты изобретателя из Рязани

Минобороны и Генпрокуратура РФ просят Суд по интеллектуальным правам указать в качестве патентообладателя двух изобретений в сфере пеленгации целей Российскую... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T09:28:00+03:00

2025-02-24T09:28:00+03:00

2025-02-24T09:28:00+03:00

россия

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

генеральная прокуратура рф

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775858496_0:0:3138:1765_1920x0_80_0_0_acdf90e8a4668a60d17fe198218933b9.jpg

МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Минобороны и Генпрокуратура РФ просят Суд по интеллектуальным правам указать в качестве патентообладателя двух изобретений в сфере пеленгации целей Российскую Федерацию вместо рязанского изобретателя Владимира Германа, следует из опубликованного определения суда. В судебном акте уточняется, что речь в заявлении, поданном ведомствами в интересах государства, идет об изобретениях "Система моноимпульсной радиолокации с уменьшенной ошибкой пеленгации" и "Способ пеленгации цели радиолокационной системой, устанавливаемой на винтокрылый летательный аппарат". Заявители просят суд обязать Роспатент выдать новые патенты на эти изобретения с указанием в качестве единственного патентообладателя Российской Федерации. В материалах суда говорится, что "спорные изобретения, по мнению Генеральной прокуратуры… были созданы в рамках государственного контракта, заключенного между Минобороны России (заказчик) и Национальным центром вертолетостроения (исполнитель), и договора между Национальным центром вертолетостроения (заказчик) и Рязанским приборным заводом (исполнитель), заключенного во исполнение указанного государственного контракта". По данным Роспатента, патенты были зарегистрированы в 2023 и 2024 годах, автором изобретений и патентообладателем сейчас указан Герман. Предварительные слушания суд назначил на 31 марта. Третьими лицами к делу привлечены Рязанский приборостроительный завод, на котором работает Герман, Национальный центр вертолетостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова, а также Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

https://ria.ru/20250206/borets-1997739178.html

https://ria.ru/20250224/genprokuratura-2001205759.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), генеральная прокуратура рф, происшествия