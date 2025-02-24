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Минобороны просит суд переписать на Россию патенты изобретателя из Рязани - РИА Новости, 24.02.2025
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09:28 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/minoborony-2001206837.html
Минобороны просит суд переписать на Россию патенты изобретателя из Рязани
Минобороны просит суд переписать на Россию патенты изобретателя из Рязани - РИА Новости, 24.02.2025
Минобороны просит суд переписать на Россию патенты изобретателя из Рязани
Минобороны и Генпрокуратура РФ просят Суд по интеллектуальным правам указать в качестве патентообладателя двух изобретений в сфере пеленгации целей Российскую... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T09:28:00+03:00
2025-02-24T09:28:00+03:00
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
генеральная прокуратура рф
происшествия
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Минобороны и Генпрокуратура РФ просят Суд по интеллектуальным правам указать в качестве патентообладателя двух изобретений в сфере пеленгации целей Российскую Федерацию вместо рязанского изобретателя Владимира Германа, следует из опубликованного определения суда. В судебном акте уточняется, что речь в заявлении, поданном ведомствами в интересах государства, идет об изобретениях "Система моноимпульсной радиолокации с уменьшенной ошибкой пеленгации" и "Способ пеленгации цели радиолокационной системой, устанавливаемой на винтокрылый летательный аппарат". Заявители просят суд обязать Роспатент выдать новые патенты на эти изобретения с указанием в качестве единственного патентообладателя Российской Федерации. В материалах суда говорится, что "спорные изобретения, по мнению Генеральной прокуратуры… были созданы в рамках государственного контракта, заключенного между Минобороны России (заказчик) и Национальным центром вертолетостроения (исполнитель), и договора между Национальным центром вертолетостроения (заказчик) и Рязанским приборным заводом (исполнитель), заключенного во исполнение указанного государственного контракта". По данным Роспатента, патенты были зарегистрированы в 2023 и 2024 годах, автором изобретений и патентообладателем сейчас указан Герман. Предварительные слушания суд назначил на 31 марта. Третьими лицами к делу привлечены Рязанский приборостроительный завод, на котором работает Герман, Национальный центр вертолетостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова, а также Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).
https://ria.ru/20250206/borets-1997739178.html
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россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), генеральная прокуратура рф, происшествия
Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
Минобороны просит суд переписать на Россию патенты изобретателя из Рязани

Минобороны и ГП попросили суд переписать на РФ патенты изобретателя из Рязани

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве
Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Минобороны и Генпрокуратура РФ просят Суд по интеллектуальным правам указать в качестве патентообладателя двух изобретений в сфере пеленгации целей Российскую Федерацию вместо рязанского изобретателя Владимира Германа, следует из опубликованного определения суда.
В судебном акте уточняется, что речь в заявлении, поданном ведомствами в интересах государства, идет об изобретениях "Система моноимпульсной радиолокации с уменьшенной ошибкой пеленгации" и "Способ пеленгации цели радиолокационной системой, устанавливаемой на винтокрылый летательный аппарат".
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Заявители просят суд обязать Роспатент выдать новые патенты на эти изобретения с указанием в качестве единственного патентообладателя Российской Федерации.
В материалах суда говорится, что "спорные изобретения, по мнению Генеральной прокуратуры… были созданы в рамках государственного контракта, заключенного между Минобороны России (заказчик) и Национальным центром вертолетостроения (исполнитель), и договора между Национальным центром вертолетостроения (заказчик) и Рязанским приборным заводом (исполнитель), заключенного во исполнение указанного государственного контракта".
По данным Роспатента, патенты были зарегистрированы в 2023 и 2024 годах, автором изобретений и патентообладателем сейчас указан Герман.
Предварительные слушания суд назначил на 31 марта. Третьими лицами к делу привлечены Рязанский приборостроительный завод, на котором работает Герман, Национальный центр вертолетостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова, а также Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).
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