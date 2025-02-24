https://ria.ru/20250224/merts-2001299586.html

Биография Фридриха Мерца

Биография Фридриха Мерца - РИА Новости, 24.02.2025

Биография Фридриха Мерца

Немецкий политик Фридрих Мерц (Friedrich Merz) родился 11 ноября 1955 года в Брилоне (земля Северный Рейн-Вестфалия, Германия). РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T15:28:00+03:00

2025-02-24T15:28:00+03:00

2025-02-24T15:28:00+03:00

справки

биографии

германия

фридрих мерц

хдс/хсс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973160908_0:334:2960:1998_1920x0_80_0_0_67b6a5721ce37215a3c3fce1082777b3.jpg

Немецкий политик Фридрих Мерц (Friedrich Merz) родился 11 ноября 1955 года в Брилоне (земля Северный Рейн-Вестфалия, Германия). После окончания школы в 1975-1976 годах проходил срочную военную службу в бронетанковых войсках.В 1976 году начал изучать право и политологию в Боннском университете. В январе 1982 года сдал первый государственный экзамен по праву в Дюссельдорфе.С 1982 по 1985 год он проходил юридическую стажировку в окружном суде Саарбрюккена. После второго государственного экзамена Мерц в 1985-1986 годах работал судьей окружного суда Саарбрюккена. С 1986 года занимался юридической практикой. Сотрудничал с Ассоциацией химической промышленности Франкфурта и Бонна.В 1990 году присоединился к юридической фирме Leinen & Derichs при высшем земельном суде в Кельне.Фридрих Мерц стал членом ХДС (Христианско-демократический союз Германии) в 1972 году. В 1989 году был избран в Европейский парламент, входил в Комитет по экономической, денежно-кредитной и промышленной политике. В 1994 году был избран в бундестаг (парламент) Германии. Оставался членом бундестага до 2009 года. Входил в финансовый комитет парламентской группы ХДС/ХСС. В январе 1997 года Мерц стал членом совета ХДС земли Северный Рейн-Вестфалия. В 1998 году он был докладчиком парламентской группы ХДС/ХСС по введению евро.С октября 1998 года по февраль 2000 года Мерц был заместителем председателя парламентской группы ХДС/ХСС. С ноября 1998 года он также был членом национального исполнительного комитета ХДС.В феврале 2000 года Мерц стал председателем парламентской группы ХДС/ХСС. В сентябре 2002 года после поражения на парламентских выборах ушел с поста председателя парламентской группы. В дальнейшем эта функция была передана лидеру партии Ангеле Меркель, а Мерц исполнял обязанности заместителя председателя парламентской группы ХДС/ХСС.В 2004 году из-за разногласий с Ангелой Меркель Мерц ушел со всех руководящих партийных должностей. В 2008 году он объявил о своем уходе из парламента.Еще будучи депутатом бундестага, Мерц занялся журналистикой и с начала 2005 года работал в еженедельной газете Rheinischer Merkur. В том же 2005 году Мерц стал партнером юридической фирмы Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP.В 2009 году он был назначен председателем ассоциации Atlantik-Brücke, которую возглавлял в течение десяти лет.В январе 2010 года вошел в совет директоров HSBC Trinkaus.С 2016 по 2020 год возглавлял наблюдательный совет BlackRock Asset Management Deutschland AG, немецкое отделение крупнейшей в мире компании по управлению активами.В 2017 году он стал председателем наблюдательного совета Flughafen Köln/Bonn GmbH.В начале 2018 года стал представителем правительства земли Северный Рейн-Вестфалия по вопросам Brexit Великобритании.С 2019 по 2021 год был вице-президентом Экономического совета CDU eV.В октябре 2018 года после отказа Ангелы Меркель от участия в выборах председателя ХДС Мерц объявил, что будет баллотироваться на пост лидера партии. В декабре 2018 года по итогам партийной конференции во втором туре проиграл Аннегрет Крамп-Карренбауэр, получив поддержку 48,25% делегатов. В 2020 году после того как Крамп-Карренбауэр отказалась баллотироваться на пост председателя партии, Мерц вновь выдвинул свою кандидатуру. В январе 2021 года по итогам первого тура опередил своих соперников, получив 385 голосов против 380, поданных за Армина Лашета и 224 – за Норберта Рёттгена. Во втором туре проиграл, получив 466 голосов (победный результат Лашета – 521 голос).В сентябре 2021 года по итогам парламентских выборов, которые ХДС/ХСС проиграл, Мерц вернулся в парламент в качестве члена парламента, избранного прямым голосованием. С 15 февраля 2022 года также являлся председателем парламентской группы ХДС/ХСС в бундестаге.В ноябре 2021 года ХДС объявила о выборах нового лидера партии на партийной конференции в январе 2022 года, ей предшествовал опрос членов партии. 15 ноября Фридрих Мерц в третий раз выдвинул свою кандидатуру на пост председателя партии. 17 декабря 2021 года Мерц был избран председателем ХДС прямым голосованием членов партии. Он получил более 62,1% голосов, победив уже в первом туре. По данным ХДС, в опросе приняли участие более 250 тысяч членов партии – это две трети всех участников. В январе 2022 года на онлайн-съезде партии Фридрих Мерц был официально утвержден новым председателем ХДС – за него отдали 95% голосов. В мае 2024 года Мерц был переизбран председателем партии, набрав почти 90% голосов. Из 972 проголосовавших членов партии за Мерца отдали голос 873 человека. 23 сентября 2024 года партийные руководители ХДС и ХСС единогласно выдвинули Фридриха Мерца кандидатом от блока на пост канцлера на выборах в бундестаг 2025 года.На состоявшихся 23 февраля 2025 года выборах в бундестаг блок ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем обошел своих конкурентов, набрав 28,6% голосов, и получил право сформировать правительство.Мерц заявил, что необходимо как можно скорее воссоздать работоспособное коалиционное правительство, однако отверг возможность коалиции с занимающей второе место "Альтернативой для Германии". Мерц последовательно отстаивает необходимость продолжения военной помощи Украине. Более того, он выступает за поставки Украине крылатых ракет Taurus. Также лидер ХДС/ХСС не исключает отправку немецких военнослужащих в качестве миротворцев на Украину после завершения боевых действий, но хочет согласовать этот шаг с Россией.Что же касается недавних посреднических инициатив администрации президента США Дональда Трампа, Мерц назвал неприемлемыми переговоры по Украине между Россией и США без участия самой Украины и Европы. В ходе многочисленных выступлений Мерц неоднократно подчеркивал необходимость выработки общеевропейского подхода к урегулированию украинского конфликта.Несмотря на то что Мерц в ходе своей предвыборной кампании многократно критиковал энергетическую политику правительства Шольца, он не рассчитывает на возврат к импорту российского газа в обозримом будущем. В своей работе по внешнеполитическим вопросам Мерц пообещал сделать "абсолютным приоритетом" достижение независимости Германии от США, которым "относительно безразлично" будущее Украины.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, биографии, германия, фридрих мерц, хдс/хсс