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Politico рассказало, как Мерц будет относиться к России - РИА Новости, 24.02.2025
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11:16 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/merts-2001231021.html
Politico рассказало, как Мерц будет относиться к России
Politico рассказало, как Мерц будет относиться к России - РИА Новости, 24.02.2025
Politico рассказало, как Мерц будет относиться к России
Глава лидирующего на выборах в бундестаг блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который, скорее всего, станет канцлером Германии, будет относиться к России "жестче", чем... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T11:16:00+03:00
2025-02-24T11:16:00+03:00
в мире
россия
украина
германия
фридрих мерц
олаф шольц
сара вагенкнехт
хдс/хсс
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава лидирующего на выборах в бундестаг блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который, скорее всего, станет канцлером Германии, будет относиться к России "жестче", чем действующий канцлер страны Олаф Шольц, утверждает издание Politico. Мерц последовательно отстаивает необходимость продолжения военной помощи Украине, а также выступает за поставки Киеву крылатых ракет Taurus. Ранее он обещал выставить ультиматум России, чтобы прекратились удары по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае - поставить Киеву Taurus. Впрочем, впоследствии глава ХДС/ХСС заявил, что не ставил и не упоминал никаких ультиматумов. Также лидер ХДС/ХСС не исключает отправку немецких военнослужащих в качестве миротворцев на Украину после завершения боевых действий, но хочет согласовать этот шаг с Россией. "Его (Мерца - ред.) подход будет жестче, чем Шольца... Типичный консервативный западногерманский подход к России - жесткий, и именно отсюда родом Мерц", - говорится в публикации издания. По мнению издания, Шольц всегда был "осторожным" сторонником помощи Украине, тогда как Мерц может сделать "гораздо больше". Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье. По данным exit poll исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF, блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в бундестаг с 28,4%. Второе место занимает "Альтернатива для Германии" с 20,4%. Социал-демократическая партия Германии занимает третье место с 16,4%. На четвертом месте - "Зеленые" с 12,2%. Партия "Левые" набирает 8,9%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" - 5%, а Свободная демократическая партия - 4,8%. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250224/germaniya-2001196150.html
https://ria.ru/20241111/merts-1982983977.html
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в мире, россия, украина, германия, фридрих мерц, олаф шольц, сара вагенкнехт, хдс/хсс, нато, politico
В мире, Россия, Украина, Германия, Фридрих Мерц, Олаф Шольц, Сара Вагенкнехт, ХДС/ХСС, НАТО, Politico
Politico рассказало, как Мерц будет относиться к России

Politico: Мерц будет относиться к России жестче, чем Шольц

© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава лидирующего на выборах в бундестаг блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который, скорее всего, станет канцлером Германии, будет относиться к России "жестче", чем действующий канцлер страны Олаф Шольц, утверждает издание Politico.
Мерц последовательно отстаивает необходимость продолжения военной помощи Украине, а также выступает за поставки Киеву крылатых ракет Taurus. Ранее он обещал выставить ультиматум России, чтобы прекратились удары по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае - поставить Киеву Taurus. Впрочем, впоследствии глава ХДС/ХСС заявил, что не ставил и не упоминал никаких ультиматумов. Также лидер ХДС/ХСС не исключает отправку немецких военнослужащих в качестве миротворцев на Украину после завершения боевых действий, но хочет согласовать этот шаг с Россией.
Глава ХДС Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
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"Его (Мерца - ред.) подход будет жестче, чем Шольца... Типичный консервативный западногерманский подход к России - жесткий, и именно отсюда родом Мерц", - говорится в публикации издания.
По мнению издания, Шольц всегда был "осторожным" сторонником помощи Украине, тогда как Мерц может сделать "гораздо больше".
Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье. По данным exit poll исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF, блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в бундестаг с 28,4%. Второе место занимает "Альтернатива для Германии" с 20,4%. Социал-демократическая партия Германии занимает третье место с 16,4%. На четвертом месте - "Зеленые" с 12,2%. Партия "Левые" набирает 8,9%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" - 5%, а Свободная демократическая партия - 4,8%.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреРоссияУкраинаГерманияФридрих МерцОлаф ШольцСара ВагенкнехтХДС/ХССНАТОPolitico
 
 
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