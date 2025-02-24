https://ria.ru/20250224/medvedchuk-2001280993.html

Медведчук прокомментировал хамство Зеленского в адрес Трампа

Медведчук прокомментировал хамство Зеленского в адрес Трампа - РИА Новости, 24.02.2025

Медведчук прокомментировал хамство Зеленского в адрес Трампа

Хамство Владимира Зеленского в адрес президента США Дональда Трампа поставит точку в отношениях между Киевом и Вашингтоном, заявил экс-лидер запрещенной на... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T14:27:00+03:00

2025-02-24T14:27:00+03:00

2025-02-24T14:27:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Хамство Владимира Зеленского в адрес президента США Дональда Трампа поставит точку в отношениях между Киевом и Вашингтоном, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Зеленский пошел на публичный международный скандал, выступив на пресс-конференции в воскресенье в Киеве. Как видим, он не прекратил по-хамски отвечать Дональду Трампу и всей его администрации, он уже бьет наотмашь их между глаз. Все эти действия не могут не поставить точку в отношениях США и Украины", - говорится в статье Медведчука на сайте движения "Другая Украина". По мнению политика, Зеленский выбрал путь максимальной конфронтации с Соединенными Штатами, не оставив ни малейшей возможности для компромисса с Вашингтоном: он отказался от проведения выборов, отказался от сделки по долгам Украины к США, потребовал от Вашингтона взять на себя обязательства вступить в войну против РФ, обеспечив "стопроцентную защиту неба над Украиной", и отказался корректировать свои требования к возможному мирному урегулированию, которые практически во всех своих пунктах противоречат позиции Трампа и его команды. Трамп 22 февраля заявил, что рассчитывает на скорое достижение сделки с Киевом об обязательствах компенсировать Вашингтону 400-500 миллиардов долларов. В свою очередь Зеленский отказался признавать долг перед США ни в 500, ни в 100 миллиардов долларов, по его словам, помощь от Штатов Украина получала в виде гранта. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Он подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.

https://ria.ru/20250224/zelenskiy-2001186626.html

https://ria.ru/20250224/zelenskiy-2001271547.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), украина, владимир зеленский, дональд трамп, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, мюнхенская конференция по безопасности