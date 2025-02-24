https://ria.ru/20250224/mayonez-2001352454.html
Подмосковные производители выпустили более 66 тысяч тонн майонеза за год
Подмосковные производители выпустили более 66 тысяч тонн майонеза за год - РИА Новости, 24.02.2025
Подмосковные производители выпустили более 66 тысяч тонн майонеза за год
Подмосковные производители за 2024 год выпустили 66,5 тысяч тонн майонеза, включая постный, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T19:48:00+03:00
2025-02-24T19:48:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Подмосковные производители за 2024 год выпустили 66,5 тысяч тонн майонеза, включая постный, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В ведомстве отметили, что объемы производства майонеза всех видов выросли на 4,5% по сравнению с 2023 годом. Уточняется, что на долю подмосковных производителей приходится 8,3% от объема продукции, произведенной в Центральном федеральном округе. В Подмосковье производством майонеза занимается ряд предприятий. Часть из них расположена в городских округах Щелково, Домодедово и Ногинск. Ранее пресс-служба сообщала, что в Подмосковье на 4,6% за год выросло производство мясных полуфабрикатов. Объем производства составил 325,3 тысячи тонны.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Подмосковные производители выпустили более 66 тысяч тонн майонеза за год
Заводы Подмосковья выпустили за 2024 год более 66 тонн майонеза
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Подмосковные производители за 2024 год выпустили 66,5 тысяч тонн майонеза, включая постный, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ведомстве отметили, что объемы производства майонеза всех видов выросли на 4,5% по сравнению с 2023 годом. Уточняется, что на долю подмосковных производителей приходится 8,3% от объема продукции, произведенной в Центральном федеральном округе.
В Подмосковье
производством майонеза занимается ряд предприятий. Часть из них расположена в городских округах Щелково, Домодедово и Ногинск.
Ранее пресс-служба сообщала, что в Подмосковье на 4,6% за год выросло производство мясных полуфабрикатов. Объем производства составил 325,3 тысячи тонны.