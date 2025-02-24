Рейтинг@Mail.ru
Подмосковные производители выпустили более 66 тысяч тонн майонеза за год - РИА Новости, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
19:48 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/mayonez-2001352454.html
Подмосковные производители выпустили более 66 тысяч тонн майонеза за год
Подмосковные производители выпустили более 66 тысяч тонн майонеза за год - РИА Новости, 24.02.2025
Подмосковные производители выпустили более 66 тысяч тонн майонеза за год
Подмосковные производители за 2024 год выпустили 66,5 тысяч тонн майонеза, включая постный, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T19:48:00+03:00
2025-02-24T19:48:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805840298_0:213:3071:1940_1920x0_80_0_0_3510a63d3de58869ac34aecb6cee1ea3.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Подмосковные производители за 2024 год выпустили 66,5 тысяч тонн майонеза, включая постный, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В ведомстве отметили, что объемы производства майонеза всех видов выросли на 4,5% по сравнению с 2023 годом. Уточняется, что на долю подмосковных производителей приходится 8,3% от объема продукции, произведенной в Центральном федеральном округе. В Подмосковье производством майонеза занимается ряд предприятий. Часть из них расположена в городских округах Щелково, Домодедово и Ногинск. Ранее пресс-служба сообщала, что в Подмосковье на 4,6% за год выросло производство мясных полуфабрикатов. Объем производства составил 325,3 тысячи тонны.
https://ria.ru/20250224/konsultatsii-2001334055.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805840298_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5b57e9b58b9f2ed1fa6e632c531b520d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Подмосковные производители выпустили более 66 тысяч тонн майонеза за год

Заводы Подмосковья выпустили за 2024 год более 66 тонн майонеза

CC BY 2.0 / Marco Verch Professional Photographer / Ceramic white gravy boat with mayonnaise on white backgroundМайонез
Майонез - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
CC BY 2.0 / Marco Verch Professional Photographer / Ceramic white gravy boat with mayonnaise on white background
Майонез. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Подмосковные производители за 2024 год выпустили 66,5 тысяч тонн майонеза, включая постный, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ведомстве отметили, что объемы производства майонеза всех видов выросли на 4,5% по сравнению с 2023 годом. Уточняется, что на долю подмосковных производителей приходится 8,3% от объема продукции, произведенной в Центральном федеральном округе.
В Подмосковье производством майонеза занимается ряд предприятий. Часть из них расположена в городских округах Щелково, Домодедово и Ногинск.
Ранее пресс-служба сообщала, что в Подмосковье на 4,6% за год выросло производство мясных полуфабрикатов. Объем производства составил 325,3 тысячи тонны.
Девушка за компьютером - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Почти 190 тысяч телемедицинских консультаций провели в Подмосковье
Вчера, 17:46
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала