https://ria.ru/20250224/mayonez-2001352454.html

Подмосковные производители выпустили более 66 тысяч тонн майонеза за год

Подмосковные производители выпустили более 66 тысяч тонн майонеза за год - РИА Новости, 24.02.2025

Подмосковные производители выпустили более 66 тысяч тонн майонеза за год

Подмосковные производители за 2024 год выпустили 66,5 тысяч тонн майонеза, включая постный, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T19:48:00+03:00

2025-02-24T19:48:00+03:00

2025-02-24T19:48:00+03:00

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Подмосковные производители за 2024 год выпустили 66,5 тысяч тонн майонеза, включая постный, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В ведомстве отметили, что объемы производства майонеза всех видов выросли на 4,5% по сравнению с 2023 годом. Уточняется, что на долю подмосковных производителей приходится 8,3% от объема продукции, произведенной в Центральном федеральном округе. В Подмосковье производством майонеза занимается ряд предприятий. Часть из них расположена в городских округах Щелково, Домодедово и Ногинск. Ранее пресс-служба сообщала, что в Подмосковье на 4,6% за год выросло производство мясных полуфабрикатов. Объем производства составил 325,3 тысячи тонны.

https://ria.ru/20250224/konsultatsii-2001334055.html

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московская область (подмосковье)