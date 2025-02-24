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Матвиенко в ближайшее время посетит Турцию - РИА Новости, 24.02.2025
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11:45 24.02.2025 (обновлено: 11:57 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/matvienko-2001240476.html
Матвиенко в ближайшее время посетит Турцию
Матвиенко в ближайшее время посетит Турцию - РИА Новости, 24.02.2025
Матвиенко в ближайшее время посетит Турцию
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко посетит Турцию на этой неделе, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T11:45:00+03:00
2025-02-24T11:57:00+03:00
турция
россия
валентина матвиенко
хакан фидан
сергей лавров
совет федерации рф
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АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко посетит Турцию на этой неделе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы приветствуем активизацию межпарламентских обменов... Буквально на днях, на этой неделе, в Анкаре с официальным визитом будет находиться председатель Совета Федерации нашего Федерального Собрания Валентина Ивановна Матвиенко", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.Российский министр прилетел в Анкару 23 февраля, за несколько дней до визита он уже встречался с Фиданом, обсудив с ним в том числе итоги консультаций РФ и США, переговорный процесс по Украине и Сирию на фоне готовности турецкой стороны принять у себя саммит по украинскому урегулированию с участием США, РФ и Украины.
https://ria.ru/20250224/lavrov-2001242439.html
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турция, россия, валентина матвиенко, хакан фидан, сергей лавров, совет федерации рф
Турция, Россия, Валентина Матвиенко, Хакан Фидан, Сергей Лавров, Совет Федерации РФ
Матвиенко в ближайшее время посетит Турцию

Лавров заявил, что Матвиенко в ближайшее время посетит Турцию

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Валентина Матвиенко. Архивное фото
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АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко посетит Турцию на этой неделе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы приветствуем активизацию межпарламентских обменов... Буквально на днях, на этой неделе, в Анкаре с официальным визитом будет находиться председатель Совета Федерации нашего Федерального Собрания Валентина Ивановна Матвиенко", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
Российский министр прилетел в Анкару 23 февраля, за несколько дней до визита он уже встречался с Фиданом, обсудив с ним в том числе итоги консультаций РФ и США, переговорный процесс по Украине и Сирию на фоне готовности турецкой стороны принять у себя саммит по украинскому урегулированию с участием США, РФ и Украины.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Лавров проинформировал Турцию о российско-американских переговорах
Вчера, 11:53
 
ТурцияРоссияВалентина МатвиенкоХакан ФиданСергей ЛавровСовет Федерации РФ
 
 
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