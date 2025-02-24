Лондон ввел санкции против сырьевого трейдера EKC.AG
Лондон ввел санкции против базирующегося в Германии сырьевого трейдера EKC.AG
© Depositphotos.com / samotЛондон
© Depositphotos.com / samot
Лондон. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лондон в рамках антироссийских санкций ввел рестрикции против сырьевого трейдера EKC.AG, штаб-квартира которого расположена в Германии, следует из опубликованного в понедельник документа британского минфина.
"EKC.AG участвует или участвовала в дестабилизации Украины, подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины, предоставляя финансовые услуги или предоставляя средства, экономические ресурсы, товары или технологии, которые могут способствовать дестабилизации Украины, подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины", - приводится обоснование санкциям.
При этом в адресе организации указан город Вюрцбург в Германии.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.
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