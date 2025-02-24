https://ria.ru/20250224/lesopark-2001263461.html
Благоустройство подмосковного Пироговского лесопарка начнут в 2025 году
Благоустройство подмосковного Пироговского лесопарка начнут в 2025 году - РИА Новости, 24.02.2025
Благоустройство подмосковного Пироговского лесопарка начнут в 2025 году
В городском округе Мытищи в 2025 году пройдет первый этап благоустройства Пироговского лесопарка, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T13:13:00+03:00
2025-02-24T13:13:00+03:00
2025-02-24T13:13:00+03:00
новости подмосковья
мытищи
московская область (подмосковье)
михаил хайкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932927367_0:163:3060:1884_1920x0_80_0_0_4da8e2d23f2e2d07ff0f2d3c1da64040.jpg
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. В городском округе Мытищи в 2025 году пройдет первый этап благоустройства Пироговского лесопарка, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. По словам зампреда правительства Подмосковья – министра благоустройства региона Михаила Хайкина, Пироговский лесопарк откроется в Мытищах в 2025 году на площади 30 гектаров. Так, на первом этапе благоустройства будет создана спортивная площадка для занятий воркаутом и удобные павильоны для отдыха. "Мы целенаправленно работаем над тем, чтобы привести в порядок пространства, которые знакомы и любимы разными поколениями", – приводит пресс-служба слова Хайкина. В рамках благоустройства в разных точках лесопарка будут установлены туалетные модули и контейнерные площадки для сбора мусора. Кроме того, планируется строительство смотровой площадки с настилом – она расположится возле ручья. Для повышения уровня безопасности на дорожках и площадках установят освещение, а также современную систему видеонаблюдения. Также на территории запланировано озеленение, включающее посадку деревьев, кустарников, цветников и газонов. В министерстве отметили, что работы направлены на создание гармоничного и привлекательного пространства, которое будет способствовать активному отдыху и взаимодействию с природой.
https://ria.ru/20250224/podmoskove-2001260266.html
https://realty.ria.ru/20250224/uchenye-2001258394.html
мытищи
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932927367_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_952f17a573f64327e10dbbc4a0f057a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мытищи, московская область (подмосковье), михаил хайкин
Новости Подмосковья, Мытищи, Московская область (Подмосковье), Михаил Хайкин
Благоустройство подмосковного Пироговского лесопарка начнут в 2025 году
В 2025 году в Подмосковье начнут благоустройство Пироговского лесопарка
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. В городском округе Мытищи в 2025 году пройдет первый этап благоустройства Пироговского лесопарка, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
По словам зампреда правительства Подмосковья
– министра благоустройства региона Михаила Хайкина
, Пироговский лесопарк откроется в Мытищах
в 2025 году на площади 30 гектаров. Так, на первом этапе благоустройства будет создана спортивная площадка для занятий воркаутом и удобные павильоны для отдыха.
"Мы целенаправленно работаем над тем, чтобы привести в порядок пространства, которые знакомы и любимы разными поколениями", – приводит пресс-служба слова Хайкина.
В рамках благоустройства в разных точках лесопарка будут установлены туалетные модули и контейнерные площадки для сбора мусора. Кроме того, планируется строительство смотровой площадки с настилом – она расположится возле ручья.
Для повышения уровня безопасности на дорожках и площадках установят освещение, а также современную систему видеонаблюдения. Также на территории запланировано озеленение, включающее посадку деревьев, кустарников, цветников и газонов.
В министерстве отметили, что работы направлены на создание гармоничного и привлекательного пространства, которое будет способствовать активному отдыху и взаимодействию с природой.