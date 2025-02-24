https://ria.ru/20250224/lesopark-2001263461.html

Благоустройство подмосковного Пироговского лесопарка начнут в 2025 году

Благоустройство подмосковного Пироговского лесопарка начнут в 2025 году - РИА Новости, 24.02.2025

Благоустройство подмосковного Пироговского лесопарка начнут в 2025 году

В городском округе Мытищи в 2025 году пройдет первый этап благоустройства Пироговского лесопарка, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T13:13:00+03:00

2025-02-24T13:13:00+03:00

2025-02-24T13:13:00+03:00

новости подмосковья

мытищи

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михаил хайкин

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. В городском округе Мытищи в 2025 году пройдет первый этап благоустройства Пироговского лесопарка, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. По словам зампреда правительства Подмосковья – министра благоустройства региона Михаила Хайкина, Пироговский лесопарк откроется в Мытищах в 2025 году на площади 30 гектаров. Так, на первом этапе благоустройства будет создана спортивная площадка для занятий воркаутом и удобные павильоны для отдыха. "Мы целенаправленно работаем над тем, чтобы привести в порядок пространства, которые знакомы и любимы разными поколениями", – приводит пресс-служба слова Хайкина. В рамках благоустройства в разных точках лесопарка будут установлены туалетные модули и контейнерные площадки для сбора мусора. Кроме того, планируется строительство смотровой площадки с настилом – она расположится возле ручья. Для повышения уровня безопасности на дорожках и площадках установят освещение, а также современную систему видеонаблюдения. Также на территории запланировано озеленение, включающее посадку деревьев, кустарников, цветников и газонов. В министерстве отметили, что работы направлены на создание гармоничного и привлекательного пространства, которое будет способствовать активному отдыху и взаимодействию с природой.

https://ria.ru/20250224/podmoskove-2001260266.html

https://realty.ria.ru/20250224/uchenye-2001258394.html

мытищи

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мытищи, московская область (подмосковье), михаил хайкин