Рейтинг@Mail.ru
Благоустройство подмосковного Пироговского лесопарка начнут в 2025 году - РИА Новости, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
13:13 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/lesopark-2001263461.html
Благоустройство подмосковного Пироговского лесопарка начнут в 2025 году
Благоустройство подмосковного Пироговского лесопарка начнут в 2025 году - РИА Новости, 24.02.2025
Благоустройство подмосковного Пироговского лесопарка начнут в 2025 году
В городском округе Мытищи в 2025 году пройдет первый этап благоустройства Пироговского лесопарка, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T13:13:00+03:00
2025-02-24T13:13:00+03:00
новости подмосковья
мытищи
московская область (подмосковье)
михаил хайкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932927367_0:163:3060:1884_1920x0_80_0_0_4da8e2d23f2e2d07ff0f2d3c1da64040.jpg
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. В городском округе Мытищи в 2025 году пройдет первый этап благоустройства Пироговского лесопарка, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. По словам зампреда правительства Подмосковья – министра благоустройства региона Михаила Хайкина, Пироговский лесопарк откроется в Мытищах в 2025 году на площади 30 гектаров. Так, на первом этапе благоустройства будет создана спортивная площадка для занятий воркаутом и удобные павильоны для отдыха. "Мы целенаправленно работаем над тем, чтобы привести в порядок пространства, которые знакомы и любимы разными поколениями", – приводит пресс-служба слова Хайкина. В рамках благоустройства в разных точках лесопарка будут установлены туалетные модули и контейнерные площадки для сбора мусора. Кроме того, планируется строительство смотровой площадки с настилом – она расположится возле ручья. Для повышения уровня безопасности на дорожках и площадках установят освещение, а также современную систему видеонаблюдения. Также на территории запланировано озеленение, включающее посадку деревьев, кустарников, цветников и газонов. В министерстве отметили, что работы направлены на создание гармоничного и привлекательного пространства, которое будет способствовать активному отдыху и взаимодействию с природой.
https://ria.ru/20250224/podmoskove-2001260266.html
https://realty.ria.ru/20250224/uchenye-2001258394.html
мытищи
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932927367_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_952f17a573f64327e10dbbc4a0f057a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мытищи, московская область (подмосковье), михаил хайкин
Новости Подмосковья, Мытищи, Московская область (Подмосковье), Михаил Хайкин
Благоустройство подмосковного Пироговского лесопарка начнут в 2025 году

В 2025 году в Подмосковье начнут благоустройство Пироговского лесопарка

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСиница в лесопарке Московской области
Синица в лесопарке Московской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Синица в лесопарке Московской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. В городском округе Мытищи в 2025 году пройдет первый этап благоустройства Пироговского лесопарка, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
По словам зампреда правительства Подмосковья – министра благоустройства региона Михаила Хайкина, Пироговский лесопарк откроется в Мытищах в 2025 году на площади 30 гектаров. Так, на первом этапе благоустройства будет создана спортивная площадка для занятий воркаутом и удобные павильоны для отдыха.
Светофор в Московской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
В двух подмосковных округах за неделю оптимизировали работу трех светофоров
Вчера, 12:55
"Мы целенаправленно работаем над тем, чтобы привести в порядок пространства, которые знакомы и любимы разными поколениями", – приводит пресс-служба слова Хайкина.
В рамках благоустройства в разных точках лесопарка будут установлены туалетные модули и контейнерные площадки для сбора мусора. Кроме того, планируется строительство смотровой площадки с настилом – она расположится возле ручья.
Для повышения уровня безопасности на дорожках и площадках установят освещение, а также современную систему видеонаблюдения. Также на территории запланировано озеленение, включающее посадку деревьев, кустарников, цветников и газонов.
В министерстве отметили, что работы направлены на создание гармоничного и привлекательного пространства, которое будет способствовать активному отдыху и взаимодействию с природой.
Новая квартира - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Молодые ученые Подмосковья смогут подать заявку на соципотеку онлайн
Вчера, 12:49
 
Новости ПодмосковьяМытищиМосковская область (Подмосковье)Михаил Хайкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала