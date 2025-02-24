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МИД России сообщил подробности переговоров Лаврова в Турции - РИА Новости, 24.02.2025
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22:33 24.02.2025 (обновлено: 22:39 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/lavrov-2001371057.html
МИД России сообщил подробности переговоров Лаврова в Турции
МИД России сообщил подробности переговоров Лаврова в Турции - РИА Новости, 24.02.2025
МИД России сообщил подробности переговоров Лаврова в Турции
Москва и Анкара условились поддерживать активный российско-турецкий политический диалог, в том числе по украинскому кризису, сообщили в министерстве иностранных РИА Новости, 24.02.2025
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2025-02-24T22:39:00+03:00
в мире
турция
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
сирия
россия
сергей лавров
москва
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Москва и Анкара условились поддерживать активный российско-турецкий политический диалог, в том числе по украинскому кризису, сообщили в министерстве иностранных дел России по итогам визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Турцию.Ранее Лавров встретился с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и турецким коллегой Хаканом Фиданом, обсудив с ними актуальные вопросы международной повестки дня."При этом особое внимание было уделено проблематике сирийского урегулирования и положению дел в зоне палестино-израильского конфликта. Условлено и впредь поддерживать активный российско-турецкий политический диалог, в том числе по украинскому кризису и другим представляющим взаимный интерес темам международных отношений", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.В МИД России отметили, что "в ходе состоявшихся встреч и бесед была подтверждена приверженность России и Турции реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей по всему спектру поступательного развития двустороннего взаимовыгодного многопланового сотрудничества".
https://ria.ru/20250224/lavrov-2001296793.html
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в мире, турция, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, сирия, россия, сергей лавров, москва, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан
В мире, Турция, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Сирия, Россия, Сергей Лавров, Москва, Реджеп Тайип Эрдоган, Хакан Фидан
МИД России сообщил подробности переговоров Лаврова в Турции

МИД: Россия и Турция договорились поддерживать диалог по украинскому кризису

© Фото : Министерство иностранных дел ТурцииРоссийско-турецкие переговоры в Анкаре
Российско-турецкие переговоры в Анкаре - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© Фото : Министерство иностранных дел Турции
Российско-турецкие переговоры в Анкаре
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Москва и Анкара условились поддерживать активный российско-турецкий политический диалог, в том числе по украинскому кризису, сообщили в министерстве иностранных дел России по итогам визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Турцию.
Ранее Лавров встретился с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и турецким коллегой Хаканом Фиданом, обсудив с ними актуальные вопросы международной повестки дня.
«
"При этом особое внимание было уделено проблематике сирийского урегулирования и положению дел в зоне палестино-израильского конфликта. Условлено и впредь поддерживать активный российско-турецкий политический диалог, в том числе по украинскому кризису и другим представляющим взаимный интерес темам международных отношений", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.
В МИД России отметили, что "в ходе состоявшихся встреч и бесед была подтверждена приверженность России и Турции реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей по всему спектру поступательного развития двустороннего взаимовыгодного многопланового сотрудничества".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Переговоры Эрдогана и Лаврова в Анкаре продлились около часа
Вчера, 15:18
 
В миреТурцияПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеСирияРоссияСергей ЛавровМоскваРеджеп Тайип ЭрдоганХакан Фидан
 
 
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