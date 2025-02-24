https://ria.ru/20250224/lavrov-2001371057.html

МИД России сообщил подробности переговоров Лаврова в Турции

МИД России сообщил подробности переговоров Лаврова в Турции - РИА Новости, 24.02.2025

МИД России сообщил подробности переговоров Лаврова в Турции

Москва и Анкара условились поддерживать активный российско-турецкий политический диалог, в том числе по украинскому кризису, сообщили в министерстве иностранных РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T22:33:00+03:00

2025-02-24T22:33:00+03:00

2025-02-24T22:39:00+03:00

в мире

турция

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

сирия

россия

сергей лавров

москва

реджеп тайип эрдоган

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001259927_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_5df109fc310d6bdaf48afd4780fcf3cd.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Москва и Анкара условились поддерживать активный российско-турецкий политический диалог, в том числе по украинскому кризису, сообщили в министерстве иностранных дел России по итогам визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Турцию.Ранее Лавров встретился с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и турецким коллегой Хаканом Фиданом, обсудив с ними актуальные вопросы международной повестки дня."При этом особое внимание было уделено проблематике сирийского урегулирования и положению дел в зоне палестино-израильского конфликта. Условлено и впредь поддерживать активный российско-турецкий политический диалог, в том числе по украинскому кризису и другим представляющим взаимный интерес темам международных отношений", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.В МИД России отметили, что "в ходе состоявшихся встреч и бесед была подтверждена приверженность России и Турции реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей по всему спектру поступательного развития двустороннего взаимовыгодного многопланового сотрудничества".

https://ria.ru/20250224/lavrov-2001296793.html

турция

сирия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, сирия, россия, сергей лавров, москва, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан