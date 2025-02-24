https://ria.ru/20250224/lavrov-2001371057.html
МИД России сообщил подробности переговоров Лаврова в Турции
МИД России сообщил подробности переговоров Лаврова в Турции - РИА Новости, 24.02.2025
МИД России сообщил подробности переговоров Лаврова в Турции
Москва и Анкара условились поддерживать активный российско-турецкий политический диалог, в том числе по украинскому кризису, сообщили в министерстве иностранных РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T22:33:00+03:00
2025-02-24T22:33:00+03:00
2025-02-24T22:39:00+03:00
в мире
турция
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
сирия
россия
сергей лавров
москва
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001259927_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_5df109fc310d6bdaf48afd4780fcf3cd.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Москва и Анкара условились поддерживать активный российско-турецкий политический диалог, в том числе по украинскому кризису, сообщили в министерстве иностранных дел России по итогам визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Турцию.Ранее Лавров встретился с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и турецким коллегой Хаканом Фиданом, обсудив с ними актуальные вопросы международной повестки дня."При этом особое внимание было уделено проблематике сирийского урегулирования и положению дел в зоне палестино-израильского конфликта. Условлено и впредь поддерживать активный российско-турецкий политический диалог, в том числе по украинскому кризису и другим представляющим взаимный интерес темам международных отношений", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.В МИД России отметили, что "в ходе состоявшихся встреч и бесед была подтверждена приверженность России и Турции реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей по всему спектру поступательного развития двустороннего взаимовыгодного многопланового сотрудничества".
https://ria.ru/20250224/lavrov-2001296793.html
турция
сирия
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001259927_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_263618415afb14ee58ae45767fb69aa3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, сирия, россия, сергей лавров, москва, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан
В мире, Турция, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Сирия, Россия, Сергей Лавров, Москва, Реджеп Тайип Эрдоган, Хакан Фидан
МИД России сообщил подробности переговоров Лаврова в Турции
МИД: Россия и Турция договорились поддерживать диалог по украинскому кризису