https://ria.ru/20250224/lavrov-2001296793.html
Переговоры Эрдогана и Лаврова в Анкаре продлились около часа
Переговоры Эрдогана и Лаврова в Анкаре продлились около часа - РИА Новости, 24.02.2025
Переговоры Эрдогана и Лаврова в Анкаре продлились около часа
Переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Анкаре завершились, они продлились около часа. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T15:18:00+03:00
2025-02-24T15:18:00+03:00
2025-02-24T15:27:00+03:00
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АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. Переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Анкаре завершились, они продлились около часа.Лавров прибыл в турецкую столицу вечером 23 февраля. В понедельник он провел переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в Сирии."Переговоры завершились",- сообщили в канцелярии турецкого лидера.О начале переговоров канцелярия сообщила в 14.05 мск, об их завершении в 15.05 мск.
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в мире, анкара (провинция), турция, россия, сергей лавров, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан
В мире, Анкара (провинция), Турция, Россия, Сергей Лавров, Реджеп Тайип Эрдоган, Хакан Фидан
Переговоры Эрдогана и Лаврова в Анкаре продлились около часа
Переговоры Эрдогана и Лаврова в Анкаре завершились, продлившись около часа