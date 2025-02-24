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Переговоры Эрдогана и Лаврова в Анкаре продлились около часа - РИА Новости, 24.02.2025
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15:18 24.02.2025 (обновлено: 15:27 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/lavrov-2001296793.html
Переговоры Эрдогана и Лаврова в Анкаре продлились около часа
Переговоры Эрдогана и Лаврова в Анкаре продлились около часа - РИА Новости, 24.02.2025
Переговоры Эрдогана и Лаврова в Анкаре продлились около часа
Переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Анкаре завершились, они продлились около часа. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T15:18:00+03:00
2025-02-24T15:27:00+03:00
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АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. Переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Анкаре завершились, они продлились около часа.Лавров прибыл в турецкую столицу вечером 23 февраля. В понедельник он провел переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в Сирии."Переговоры завершились",- сообщили в канцелярии турецкого лидера.О начале переговоров канцелярия сообщила в 14.05 мск, об их завершении в 15.05 мск.
https://ria.ru/20250224/erdogan-2001271845.html
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в мире, анкара (провинция), турция, россия, сергей лавров, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан
В мире, Анкара (провинция), Турция, Россия, Сергей Лавров, Реджеп Тайип Эрдоган, Хакан Фидан
Переговоры Эрдогана и Лаврова в Анкаре продлились около часа

Переговоры Эрдогана и Лаврова в Анкаре завершились, продлившись около часа

© Фото : МИД РоссииПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр иностранных дел России Сергей Лавров
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© Фото : МИД России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. Переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Анкаре завершились, они продлились около часа.
Лавров прибыл в турецкую столицу вечером 23 февраля. В понедельник он провел переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в Сирии.
"Переговоры завершились",- сообщили в канцелярии турецкого лидера.
О начале переговоров канцелярия сообщила в 14.05 мск, об их завершении в 15.05 мск.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
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В миреАнкара (провинция)ТурцияРоссияСергей ЛавровРеджеп Тайип ЭрдоганХакан Фидан
 
 
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