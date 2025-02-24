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Лавров встретился с Эрдоганом - РИА Новости, 24.02.2025
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14:34 24.02.2025 (обновлено: 14:40 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/lavrov-2001284014.html
Лавров встретился с Эрдоганом
Лавров встретился с Эрдоганом - РИА Новости, 24.02.2025
Лавров встретился с Эрдоганом
Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре в рамках рабочего визита, сообщили в российском... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T14:34:00+03:00
2025-02-24T14:40:00+03:00
в мире
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сергей лавров
реджеп тайип эрдоган
анкара
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре в рамках рабочего визита, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского дипведомства.
https://ria.ru/20250224/lavrov-2001247411.html
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в мире, россия, турция, сергей лавров, реджеп тайип эрдоган, анкара
В мире, Россия, Турция, Сергей Лавров, Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара
Лавров встретился с Эрдоганом

Лавров встретился с Эрдоганом в Анкаре

© Фото : МИД РоссииПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр иностранных дел России Сергей Лавров
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© Фото : МИД России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр иностранных дел России Сергей Лавров
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре в рамках рабочего визита, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского дипведомства.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Лавров раскрыл, что может стать основой для договоренностей по Украине
Вчера, 12:13
 
В миреРоссияТурцияСергей ЛавровРеджеп Тайип ЭрдоганАнкара
 
 
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