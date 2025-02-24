https://ria.ru/20250224/lavrov-2001284014.html

Лавров встретился с Эрдоганом

Лавров встретился с Эрдоганом - РИА Новости, 24.02.2025

Лавров встретился с Эрдоганом

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре в рамках рабочего визита, сообщили в российском... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T14:34:00+03:00

2025-02-24T14:34:00+03:00

2025-02-24T14:40:00+03:00

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реджеп тайип эрдоган

анкара

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре в рамках рабочего визита, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского дипведомства.

https://ria.ru/20250224/lavrov-2001247411.html

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в мире, россия, турция, сергей лавров, реджеп тайип эрдоган, анкара