https://ria.ru/20250224/lavrov-2001284014.html
Лавров встретился с Эрдоганом
Лавров встретился с Эрдоганом - РИА Новости, 24.02.2025
Лавров встретился с Эрдоганом
Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре в рамках рабочего визита, сообщили в российском... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T14:34:00+03:00
2025-02-24T14:34:00+03:00
2025-02-24T14:40:00+03:00
в мире
россия
турция
сергей лавров
реджеп тайип эрдоган
анкара
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001282918_0:108:1280:828_1920x0_80_0_0_a70f8a6186ed2793c5cc01f102bcc16e.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре в рамках рабочего визита, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского дипведомства.
https://ria.ru/20250224/lavrov-2001247411.html
россия
турция
анкара
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001282918_74:0:1211:853_1920x0_80_0_0_b1b0a4385b95047544317066cc80f965.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, турция, сергей лавров, реджеп тайип эрдоган, анкара
В мире, Россия, Турция, Сергей Лавров, Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара
Лавров встретился с Эрдоганом
Лавров встретился с Эрдоганом в Анкаре