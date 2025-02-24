Лавров раскрыл, что может стать основой для договоренностей по Украине
Лавров: принципы договора в Стамбуле могут стать основой соглашений по Украине
Сергей Лавров. Архивное фото
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АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. Москва неоднократно заявляла о том, что проект стамбульских договоренностей 2022 года может стать основой для украинского урегулирования, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается заявления Стива Уиткоффа о том, что проект стамбульских договоренностей от апреля 2022 года может быть взят за основу украинского урегулирования, я этого не слышал. Но могу подтвердить только одно: с таким утверждением неоднократно выступал Владимир Путин, президент РФ, напоминая о том, что в Стамбуле мы были в одном часе, может быть, до подписания полноценного договора на основе предложенных украинцами принципов, но (бывший тогда премьером Британии - ред.) Борис Джонсон запретил это делать", - сказал н в ходе пресс-конференции в понедельник.
Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
В сентябре 2024 года на ВЭФ Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.