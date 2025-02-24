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Лавров раскрыл, что может стать основой для договоренностей по Украине - РИА Новости, 24.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 24.02.2025 (обновлено: 12:38 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/lavrov-2001247411.html
Лавров раскрыл, что может стать основой для договоренностей по Украине
Лавров раскрыл, что может стать основой для договоренностей по Украине - РИА Новости, 24.02.2025
Лавров раскрыл, что может стать основой для договоренностей по Украине
Москва неоднократно заявляла о том, что проект стамбульских договоренностей 2022 года может стать основой для украинского урегулирования, сообщил глава МИД РФ... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T12:13:00+03:00
2025-02-24T12:38:00+03:00
в мире
украина
москва
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
специальная военная операция на украине
сергей лавров
владимир путин
россия
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АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. Москва неоднократно заявляла о том, что проект стамбульских договоренностей 2022 года может стать основой для украинского урегулирования, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается заявления Стива Уиткоффа о том, что проект стамбульских договоренностей от апреля 2022 года может быть взят за основу украинского урегулирования, я этого не слышал. Но могу подтвердить только одно: с таким утверждением неоднократно выступал Владимир Путин, президент РФ, напоминая о том, что в Стамбуле мы были в одном часе, может быть, до подписания полноценного договора на основе предложенных украинцами принципов, но (бывший тогда премьером Британии - ред.) Борис Джонсон запретил это делать", - сказал н в ходе пресс-конференции в понедельник.Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.В сентябре 2024 года на ВЭФ Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
https://ria.ru/20250224/peskov-2001252954.html
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в мире, украина, москва, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, сергей лавров, владимир путин, россия, стив уиткофф, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Москва, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, Владимир Путин, Россия, Стив Уиткофф, Вооруженные силы Украины, НАТО
Лавров раскрыл, что может стать основой для договоренностей по Украине

Лавров: принципы договора в Стамбуле могут стать основой соглашений по Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк Сергей Лавров
 Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Сергей Лавров. Архивное фото
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АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. Москва неоднократно заявляла о том, что проект стамбульских договоренностей 2022 года может стать основой для украинского урегулирования, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается заявления Стива Уиткоффа о том, что проект стамбульских договоренностей от апреля 2022 года может быть взят за основу украинского урегулирования, я этого не слышал. Но могу подтвердить только одно: с таким утверждением неоднократно выступал Владимир Путин, президент РФ, напоминая о том, что в Стамбуле мы были в одном часе, может быть, до подписания полноценного договора на основе предложенных украинцами принципов, но (бывший тогда премьером Британии - ред.) Борис Джонсон запретил это делать", - сказал н в ходе пресс-конференции в понедельник.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
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Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
В сентябре 2024 года на ВЭФ Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
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Вчера, 12:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМоскваПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеСергей ЛавровВладимир ПутинРоссияСтив УиткоффВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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