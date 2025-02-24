https://ria.ru/20250224/lavrov-2001247317.html

Лавров: должна быть железобетонная договоренность об отказе Киева от НАТО

Лавров: должна быть железобетонная договоренность об отказе Киева от НАТО - РИА Новости, 24.02.2025

Лавров: должна быть железобетонная договоренность об отказе Киева от НАТО

На переговорах по урегулированию украинского кризиса должна быть "железобетонная" договоренность о том, что Киев не вступит в НАТО, заявил министр иностранных... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T12:13:00+03:00

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АНКАРА, 24 фев – РИА Новости. На переговорах по урегулированию украинского кризиса должна быть "железобетонная" договоренность о том, что Киев не вступит в НАТО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Министр подчеркнул, что в ходе украинского урегулирования должны учитываться "реалии на земле" и мнение жителей Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей России, которые сделали свой выбор быть с Россией."...Уважение всех этих реалий, конечно же, является обязательным. Правда, как обязательным является и категорическое невступление Украины в НАТО. Об этом должна быть четкая, железобетонная договоренность", - подчеркнул министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.Российский министр подчеркнул, что сейчас нужно будет смотреть, кто окончательно будет решать украинский конфликт, поскольку украинское руководство на это вряд ли способно.

https://ria.ru/20250224/lavrov-2001243073.html

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Лавров: "Должна быть железобетонная договоренность о том, что Киев не вступит в НАТО" Лавров: "Должна быть железобетонная договоренность о том, что Киев не вступит в НАТО" 2025-02-24T12:13 true PT1M12S

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в мире, украина, киев, нато, россия, сергей лавров, хакан фидан