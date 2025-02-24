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Лавров: должна быть железобетонная договоренность об отказе Киева от НАТО - РИА Новости, 24.02.2025
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12:13 24.02.2025 (обновлено: 12:46 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/lavrov-2001247317.html
Лавров: должна быть железобетонная договоренность об отказе Киева от НАТО
Лавров: должна быть железобетонная договоренность об отказе Киева от НАТО - РИА Новости, 24.02.2025
Лавров: должна быть железобетонная договоренность об отказе Киева от НАТО
На переговорах по урегулированию украинского кризиса должна быть "железобетонная" договоренность о том, что Киев не вступит в НАТО, заявил министр иностранных... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T12:13:00+03:00
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АНКАРА, 24 фев – РИА Новости. На переговорах по урегулированию украинского кризиса должна быть "железобетонная" договоренность о том, что Киев не вступит в НАТО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Министр подчеркнул, что в ходе украинского урегулирования должны учитываться "реалии на земле" и мнение жителей Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей России, которые сделали свой выбор быть с Россией."...Уважение всех этих реалий, конечно же, является обязательным. Правда, как обязательным является и категорическое невступление Украины в НАТО. Об этом должна быть четкая, железобетонная договоренность", - подчеркнул министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.Российский министр подчеркнул, что сейчас нужно будет смотреть, кто окончательно будет решать украинский конфликт, поскольку украинское руководство на это вряд ли способно.
https://ria.ru/20250224/lavrov-2001243073.html
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353
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Лавров: "Должна быть железобетонная договоренность о том, что Киев не вступит в НАТО"
Лавров: "Должна быть железобетонная договоренность о том, что Киев не вступит в НАТО"
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в мире, украина, киев, нато, россия, сергей лавров, хакан фидан
В мире, Украина, Киев, НАТО, Россия, Сергей Лавров, Хакан Фидан
Лавров: должна быть железобетонная договоренность об отказе Киева от НАТО

Лавров: в переговорах должна быть договоренность об отказе Украины от НАТО

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АНКАРА, 24 фев – РИА Новости. На переговорах по урегулированию украинского кризиса должна быть "железобетонная" договоренность о том, что Киев не вступит в НАТО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Министр подчеркнул, что в ходе украинского урегулирования должны учитываться "реалии на земле" и мнение жителей Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей России, которые сделали свой выбор быть с Россией.
"...Уважение всех этих реалий, конечно же, является обязательным. Правда, как обязательным является и категорическое невступление Украины в НАТО. Об этом должна быть четкая, железобетонная договоренность", - подчеркнул министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
Российский министр подчеркнул, что сейчас нужно будет смотреть, кто окончательно будет решать украинский конфликт, поскольку украинское руководство на это вряд ли способно.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Лавров назвал условие для прекращения боевых действий
дополняется ...
 
В миреУкраинаКиевНАТОРоссияСергей ЛавровХакан Фидан
 
 
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