https://ria.ru/20250224/lavrov-2001243073.html

Лавров назвал условие для прекращения боевых действий

Лавров назвал условие для прекращения боевых действий - РИА Новости, 24.02.2025

Лавров назвал условие для прекращения боевых действий

Россия прекратит боевые действия на Украине только когда переговоры по урегулированию конфликта дадут твердый, устойчивый результат, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T11:56:00+03:00

2025-02-24T11:56:00+03:00

2025-02-24T12:07:00+03:00

россия

сергей лавров

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украина

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия прекратит боевые действия на Украине только когда переговоры по урегулированию конфликта дадут твердый, устойчивый результат, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Президент четко сказал, что мы готовы вести переговоры и с Украиной, и с Европой, с любыми представителями, которые в духе доброй воли хотели бы помогать достичь мира. Но боевые действия мы прекратим только когда эти переговоры дадут твердый, устойчивый результат, устраивающий Российскую Федерацию... Безусловно, реалии на земле должны учитываться", - сказал Лавров.По словам Лаврова, на фоне заявлений европейских политиков по Украине, "выделяется позиция США - она заявлена последовательно, она не призывает просто сразу же "замириться", оставить линию соприкосновения, а потом думать что делать - мы всегда подчеркивали, что такой вариант нас не устроит".

https://ria.ru/20250224/lavrov-2001242331.html

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Варвара Скокшина

россия, сергей лавров, в мире, украина