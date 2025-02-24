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Лавров назвал условие для прекращения боевых действий - РИА Новости, 24.02.2025
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11:56 24.02.2025 (обновлено: 12:07 24.02.2025) дополняется ...
https://ria.ru/20250224/lavrov-2001243073.html
Лавров назвал условие для прекращения боевых действий
Лавров назвал условие для прекращения боевых действий - РИА Новости, 24.02.2025
Лавров назвал условие для прекращения боевых действий
Россия прекратит боевые действия на Украине только когда переговоры по урегулированию конфликта дадут твердый, устойчивый результат, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T11:56:00+03:00
2025-02-24T12:07:00+03:00
россия
сергей лавров
в мире
украина
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия прекратит боевые действия на Украине только когда переговоры по урегулированию конфликта дадут твердый, устойчивый результат, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Президент четко сказал, что мы готовы вести переговоры и с Украиной, и с Европой, с любыми представителями, которые в духе доброй воли хотели бы помогать достичь мира. Но боевые действия мы прекратим только когда эти переговоры дадут твердый, устойчивый результат, устраивающий Российскую Федерацию... Безусловно, реалии на земле должны учитываться", - сказал Лавров.По словам Лаврова, на фоне заявлений европейских политиков по Украине, "выделяется позиция США - она заявлена последовательно, она не призывает просто сразу же "замириться", оставить линию соприкосновения, а потом думать что делать - мы всегда подчеркивали, что такой вариант нас не устроит".
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россия, сергей лавров, в мире, украина
Россия, Сергей Лавров, В мире, Украина
Лавров назвал условие для прекращения боевых действий

Лавров: Россия прекратит боевые действия после достижения договоренностей

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия прекратит боевые действия на Украине только когда переговоры по урегулированию конфликта дадут твердый, устойчивый результат, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Президент четко сказал, что мы готовы вести переговоры и с Украиной, и с Европой, с любыми представителями, которые в духе доброй воли хотели бы помогать достичь мира. Но боевые действия мы прекратим только когда эти переговоры дадут твердый, устойчивый результат, устраивающий Российскую Федерацию... Безусловно, реалии на земле должны учитываться", - сказал Лавров.
По словам Лаврова, на фоне заявлений европейских политиков по Украине, "выделяется позиция США - она заявлена последовательно, она не призывает просто сразу же "замириться", оставить линию соприкосновения, а потом думать что делать - мы всегда подчеркивали, что такой вариант нас не устроит".
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Лавров назвал позицию США по Украине последовательной
Вчера, 11:52
 
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