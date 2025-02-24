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Лавров проинформировал Турцию о российско-американских переговорах
Лавров проинформировал Турцию о российско-американских переговорах - РИА Новости, 24.02.2025
Лавров проинформировал Турцию о российско-американских переговорах
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что во время переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Анкаре проинформировал турецкую сторону о... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T11:53:00+03:00
2025-02-24T11:53:00+03:00
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АНКАРА, 24 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что во время переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Анкаре проинформировал турецкую сторону о российско-американских переговорах в Саудовской Аравии. "Мы подробно проинформировали наших турецких друзей о российско-американских переговорах, которые состоялись 18 февраля в Эр-Рияде", - сказал Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
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В мире, Россия, Турция, США, Сергей Лавров, Хакан Фидан, Юрий Ушаков, Российский фонд прямых инвестиций, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Лавров проинформировал Турцию о российско-американских переговорах
Лавров проинформировал Турцию о российско-американских переговорах в Эр-Рияде