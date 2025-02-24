https://ria.ru/20250224/lavrov-2001242331.html

Лавров назвал позицию США по Украине последовательной

Лавров назвал позицию США по Украине последовательной - РИА Новости, 24.02.2025

Лавров назвал позицию США по Украине последовательной

Последовательная позиция США по Украине выделяется на фоне позиции европейских стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T11:52:00+03:00

2025-02-24T11:52:00+03:00

2025-02-24T12:27:00+03:00

в мире

сергей лавров

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

хакан фидан

россия

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Последовательная позиция США по Украине выделяется на фоне позиции европейских стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я могу только нашу позицию подтвердить, потому что она не менялась, в отличие от позиции персонажа, который меняет ее гораздо чаще, чем зеленые майки. Позицию европейских стран тоже трудно понять, потому что у них она достаточно неустойчивая и меняется в зависимости от того, у кого какие возникают идеи", - сказал Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом."На этом фоне выделяется позиция Соединенных Штатов. Она заявлена последовательно, она не призывает сразу же замириться, оставить линию соприкосновения, а потом думать, что делать. Мы всегда подчеркивали, что такой вариант нас не устроит", - добавил министр.

https://ria.ru/20250221/sanktsii-2000867643.html

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