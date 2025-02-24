https://ria.ru/20250224/lavrov-2001242331.html
Лавров назвал позицию США по Украине последовательной
Лавров назвал позицию США по Украине последовательной - РИА Новости, 24.02.2025
Лавров назвал позицию США по Украине последовательной
Последовательная позиция США по Украине выделяется на фоне позиции европейских стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T11:52:00+03:00
2025-02-24T11:52:00+03:00
2025-02-24T12:27:00+03:00
в мире
сергей лавров
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
хакан фидан
россия
украина
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_0:135:3200:1935_1920x0_80_0_0_be88b653fd1cc4a15a88216a4a9e9ef9.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Последовательная позиция США по Украине выделяется на фоне позиции европейских стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я могу только нашу позицию подтвердить, потому что она не менялась, в отличие от позиции персонажа, который меняет ее гораздо чаще, чем зеленые майки. Позицию европейских стран тоже трудно понять, потому что у них она достаточно неустойчивая и меняется в зависимости от того, у кого какие возникают идеи", - сказал Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом."На этом фоне выделяется позиция Соединенных Штатов. Она заявлена последовательно, она не призывает сразу же замириться, оставить линию соприкосновения, а потом думать, что делать. Мы всегда подчеркивали, что такой вариант нас не устроит", - добавил министр.
https://ria.ru/20250221/sanktsii-2000867643.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_fc86e5bab9e33e5238b40a0c54f14e71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, хакан фидан, россия, украина, сша
В мире, Сергей Лавров, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Хакан Фидан, Россия, Украина, США
Лавров назвал позицию США по Украине последовательной
Лавров: позиция США по Украине выделяется на фоне европейских стран