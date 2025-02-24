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Москва продолжит контакты с Вашингтоном, заявил Лавров - РИА Новости, 24.02.2025
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11:49 24.02.2025 (обновлено: 12:15 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/lavrov-2001241366.html
Москва продолжит контакты с Вашингтоном, заявил Лавров
Москва продолжит контакты с Вашингтоном, заявил Лавров - РИА Новости, 24.02.2025
Москва продолжит контакты с Вашингтоном, заявил Лавров
Россия продолжит контакты с США, потому что без нормального диалога Москвы и Вашингтона не получится понять, смогут ли две страны сгладить противоречия, которые РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T11:49:00+03:00
2025-02-24T12:15:00+03:00
москва
вашингтон (штат)
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АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. Россия продолжит контакты с США, потому что без нормального диалога Москвы и Вашингтона не получится понять, смогут ли две страны сгладить противоречия, которые сохраняются в их отношениях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он отметил, что после российско-американских переговоров в Эр-Рияде 18 февраля появилась возможность "иметь нормальный диалог, несмотря на многочисленные противоречия, которые, конечно, сохраняются"."Но без нормального диалога не будет ясно, сможем ли мы эти противоречия сгладить или нет. Мы будем продолжать контакты с нашими американскими партнерами. Об этом есть соответствующая договоренность", - заявил Лавров журналистам по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
https://ria.ru/20250224/lavrov-2001242331.html
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москва, вашингтон (штат), сергей лавров, в мире
Москва, Вашингтон (штат), Сергей Лавров, В мире
Москва продолжит контакты с Вашингтоном, заявил Лавров

Лавров заявил о намерении России продолжать контакты с США

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. Россия продолжит контакты с США, потому что без нормального диалога Москвы и Вашингтона не получится понять, смогут ли две страны сгладить противоречия, которые сохраняются в их отношениях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он отметил, что после российско-американских переговоров в Эр-Рияде 18 февраля появилась возможность "иметь нормальный диалог, несмотря на многочисленные противоречия, которые, конечно, сохраняются".
"Но без нормального диалога не будет ясно, сможем ли мы эти противоречия сгладить или нет. Мы будем продолжать контакты с нашими американскими партнерами. Об этом есть соответствующая договоренность", - заявил Лавров журналистам по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
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