https://ria.ru/20250224/lavrov-2001241366.html

Москва продолжит контакты с Вашингтоном, заявил Лавров

Москва продолжит контакты с Вашингтоном, заявил Лавров - РИА Новости, 24.02.2025

Москва продолжит контакты с Вашингтоном, заявил Лавров

Россия продолжит контакты с США, потому что без нормального диалога Москвы и Вашингтона не получится понять, смогут ли две страны сгладить противоречия, которые РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T11:49:00+03:00

2025-02-24T11:49:00+03:00

2025-02-24T12:15:00+03:00

москва

вашингтон (штат)

сергей лавров

в мире

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АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. Россия продолжит контакты с США, потому что без нормального диалога Москвы и Вашингтона не получится понять, смогут ли две страны сгладить противоречия, которые сохраняются в их отношениях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он отметил, что после российско-американских переговоров в Эр-Рияде 18 февраля появилась возможность "иметь нормальный диалог, несмотря на многочисленные противоречия, которые, конечно, сохраняются"."Но без нормального диалога не будет ясно, сможем ли мы эти противоречия сгладить или нет. Мы будем продолжать контакты с нашими американскими партнерами. Об этом есть соответствующая договоренность", - заявил Лавров журналистам по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

https://ria.ru/20250224/lavrov-2001242331.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

москва, вашингтон (штат), сергей лавров, в мире